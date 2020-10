Mariana de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Mariana de la Puterea Dragostei este una dintre cele mai frumoase și ambițioase concurente din sezonul trei Puterea Dragostei. Acest lucru a fost apreciat chiar și de Livian, câștigătorul sezonului doi Puterea Dragostei, care după o zi petrecută în sezonul trei, acesta a descoperit-o pe frumoasa moldoveancă. Într-un vlog postat pe canalul lui de YouTube, Livian de la Puterea Dragostei spunea despre concurenta din sezonul trei că a adoptat o atitudine defensivă.

”Am fost foarte surprins de atitudinea Marianei. Nu știu ce a făcut-o pe Mariana să adopte o atitudine așa de defensivă, de când am intrat eu în casă, dar mă așteptam să fie așa. Ei fiind noi, în comparație cu mine, eu fiind câștigătorul, ei se gândesc că vin să le dau lecții, intervine orgoliul. E foarte de înțeles. Eu am știut asta.

Mariana a fost foarte defensivă. Ea e o fată foarte emotivă așa, nu se arată, poartă mereu zâmbetul, ironii, dă replici ironice, are sarcasmul dezvoltat. Dar sub acest zid se află o fată sensibilă, un suflet bun”, a explicat Livian de la Puterea Dragostei.

Mariana de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Fotografia controversată cu Mariana de la Puterea Dragostei circulă pe internet

În timpul unui live făcut pe Instagram de colega ei de cameră și cea mai bună prietenă, Mădălina, moldoveanca Mariana a fost surprinsă pe jumătate dezbrăcată. Fotografia circulă pe paginile de Instagram, iar condamnată pentru acest gest este chiar Mădălina, care a întors camera spre Mariana în timp ce vorbea cu George pe live. Fanii emisiunii au sesizat imediat această neregulă, însă fotografia cu Mariana de la Puterea Dragostei a fost distribuită pe internet.