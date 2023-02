Mariana Ionescu Căpitănescu a suferit cumplit! Interpreta a pierdut o sarcină chiar în timpul unui concert: „Eram pe scenă, am simțit că mi s-a întâmplat ceva”

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din țara noastră. Artista are o carieră de succes și o familie frumoasă, de care este extrem de mândră.

Solista îi face fericiți pe români prin melodiile sale, însă acest lucru nu înseamnă că viața ei a fost ușoară.

Mariana Ionescu Căpitănescu a pierdut sarcina pe scenă, însă a continuat să cânte

Totul s-a petrecut cu mai mulți ani în urmă, când artista susținea cu concert. Mariana era însărcinată, iar la un moment dat durerea a copleșit-o. Totuși, aceasta nu s-a oprit din cântat.

„Am pierdut-o în timpul unui recital, în 2004, la Cerbul de aur. Eram pe scenă, am simțit că mi s-a întâmplat ceva. Mi s-a făcut rău. Dar cu toată starea aceea am fost nevoită să-mi continui recitalul. Am rezistat, am cântat cu starea aceea. Când am ajuns a doua zi la medic, deja era prea târziu. Mă simțeam neîmplinită că nu aveam mai mulți copii. Eu mi-am dorit 4, 5 copii. A fost foarte traumatizant să ți se spună că s-ar putea să nu se știe…”, a precizat solista, pentru starpopular.ro.

Artista a avut emoții și în timpul primei sale sarcini, când l-a adus pe lume pe băiatul ei, și aste pentru că medicii au avertizat-o că era o șansă de 50% să piardă copilul sau ca acesta să se nască cu sindrom Down.

„Venirea pe lume a băiatului a fost cea mai mare bucurie a vieții mele! Mai ales când am văzut că este sănătos. Asta pentru că pe timpul sarcinii, la ambii copii, mi s-a spus că vor avea sindromul Down. La Antony mi-am luat acest risc. Atunci era foarte periculoasă acea procedură, amniocenteza, mi s-a spus că exista șanse de 50% să pierd sarcina. Și mi-am luat riscul asta că e posibil să fac un copilaș cu sindromul Down. Vă dați seama în ce stres am stat timp de cinci luni. Iar când am născut pe cale naturală, n-am simțit nimic! Eram nerăbdătoare să știu că e sănătos.”, a mai povestit artista.

Mariana Ionescu Căpitănescu [Sursa foto: Facebook ]

