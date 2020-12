Mariana Ionescu Capitănescu, dezvăluiri despre moartea cumnatului său. Cum a murit soțul Marcelei Fota

Soțul Marcelei Fota a murit la 47 de ani, în urma unui infarct miocardic.

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu face dezvăluiri despre moartea cumnatului său. Soțul Marcelei Fota a murit la doar 47 de ani, în urma unui infract miorcardic.

Cumnatul artistei de muzică populară a murit ieri, în timp ce se afla în incinta Serviciului de Taxe și Impozite. Bărbatului i s-a făcut rău și a căzut secerat. Medicii de pe ambulanță l-au resuscitat pe bărbat, dar fără succes.

Mariana Ionescu Capitănescu și Marcela Fota[Sursa foto: Instagram]

Mariana Ionescu Capitănescu, dezvăluiri despre moartea cumnatului său

Mariana Ionescu Căpitănescu a mărturisit că soțul surorii sale, avea o ușoară problemă la inimă, moștenită de la tatăl acestuia, însă nimic grav. Bărbatul a fost resuscitat mai bine de o oră, dar fără succes.

Citeste si: Tragedie în showbiz-ul mondial. Miliardarul, ucis de colegul care încerca să-i ia locul - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

„Ştiam că era într-o stare normală, nu era suferind, avea o uşoară problemă la inimă, o ţinea sub observaţie, dar nu era cardiac luat în evidenţa unui specialist ca fiind un pacient problemă. În familia lui, tatăl lui a avut probleme cu inima şi s-a stins din viaţă tot din cauza unui infarct miocardic la vârsta de 42 de ani. Noi eram acolo, am fost...Marcela s-a dus cu el şi era în clădire, dar nu era cu el în momentul în care...el, pur şi simplu, a căzut din picioare având loc acest infarct, a căzut din picioare şi am sunat ambulanţă pentru că eu trebuia să mă întâlnesc cu ea, am sunat la ambulanţă în timp ce mă duceam spre ea. M-a sunat foarte speriată să-mi spună că i s-a făcut rău şi până am ajuns acolo, ajunsese ambulanţa şi l-au resuscitat aproximativ o oră şi jumătate, poate chiar mai mult.”, a declarat artista pentru Antena Stars.

Citeste si:Imagini în exclusivitate de la nunta cântăreței de muzică populară Marcela Fota! S-a căsătorit după 13 ani de relație

Mariana Ionescu Capitănescu și Marcela Fota[Sursa foto: Instagram]

Citeste si:Dramă de nedescris pentru Mariana Ionescu Căpitănescu! Fratele ei s-a sinucis

Soțul Marcelei Fota va fi înmormântat în comuna Ghercești, în apropiere de Craiova .

„Toţi prietenii şi toată familia, toată lumea este alături de Marcela. Mâine va avea loc înmormântarea. Sunt momente grele la care nu te aştepţi niciodată şi încă suntem sub efectul şocului că nu ne vine să credem, nu acceptăm că se întâmplă, dar asta e realitatea, se întâmplă. Astăzi, se vor hotărî ultimele detalii, dar s-au gândit să-l înmormânteze lângă tatăl lui, în comuna Gherceşti, de unde este el, de lângă Craiova.”, a mai spus Mariana Ionescu Căpitănescu.

Sursa: spynews.ro