Mariana Ionescu Căpitănescu ne-a spus care a fost cel mai frumos cadou primit de Paște: "Se făcuse noapte și tot nu terminase" | EXCLUSIV

Mariana Ionescu Căpitănescu este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară și se bucură de o carieră de succes.

Drumul nu a fost întotdeauna ușor, însă munca a venit cu rezultate. Artista ne-a dezvăluit că mama sa își dorea încă de când era mică să o vadă pe scenă, iar în fiecare an de Paște îi pregătea un cadou special.

Vedeta ne-a dezvăluit cele mai frumoase amintiri pe care le are din perioada Sărbătorilor Pascale și recunoaște că nu poate uita cum îi pregătea, an de an, mama cămașa tradițională pe care să o poarte la biserică.

Mariana Ionescu Căpitănescu, amintiri de suflet din perioada Sărbătorilor Pascale

Îndrăgita interpretă de muzică populară are amintiri de suflet din perioada Sărbătorilor Pascale. Vedeta a împărtășit cele mai frumoase momente pe care le-a trăit și mai ales ce a impresionat-o la tradițiile din copilărie.

"Așteptam sărbătorile cu multă bucurie și noi, eu și frații mei, am muncit cot la cot cu părinții noștri. Mama era cu noi acasă și tata era mai tot timpul la muncă.

Abia așteptam să vină Sărbătorile Pascale pentru a mânca și noi cu dulce, pentru că mama ne ținea la respect și țineam post. Noi copiii nu înțelegeam de ce să țineam post și mai furam așa pe ascuns câte o bucățică de mâncare de dulce, dar această perioadă ne-a pregătit, într-adevăr, pentru viața ca să fim disciplinați.

Îmi amintesc cu nostalgie de o Noapte a Învierii, când mama nu terminase cămașa mea folclorică de cusut și cosea la ea. Se făcuse aproape lumină și ea nu terminase, dar își dorea foarte tare să îmbrac cămașa aceea", a povestit Mariana Ionescu Căpitănescu, pentru WOWbiz.ro.

Mariana Ionescu Căpitănescu [Sursa foto: Facebook]

Postul, extrem de important în familia artistei

Postul era o tradiție extrem de importantă în familie, iar copiii îl țineau și ei cu mare strictețe. Totuși, Mariana Ionescu Căpitănescu își amintește de mirosurile delicioase de mâncare care se împrăștiau pe străzi și pe care le simțea când se întorcea acasă.

"Noi mergeam la munca de la câmp, iar când veneam seara acasă, cu două trei zile înainte de paște, pe străzi se simțeau toate mirosurile de la mâncăruri pe care le preparau gospodinele.

Era o bucurie pentru că știam că urma să gust din acele preparate extraordinare. Noi, când eram mici, obișnuiam să spunem că cel mai bine mâncam în ziua de Paște. Cea mai bună mâncare era atunci și eram cei mai răsfățați", a mai povestit artista.

Mariana Ionescu Căpitănescu [Sursa foto: Facebook]

Ce cadou îi pregătea mama, în fiecare an de Paște

Mama interpretei de muzică populară și-a dorit foarte mult să o vadă pe scenă așa că în fiecare an, când trebuia să pregătească hainele noi pentru copii de Paște, ei îi realiza o cămașă folclorică pe care să o poarte la biserică.

"În această perioadă, la noi în casă și în localitatea mea, când se apropiau sărbătorile Pascale, era ca și cum noi trebuia neapărat să avem un nou suflu de viață. Toate treburile trebuiau să fie făcute atunci: curățam casa, zugrăveam, curățam chiar și toate vasele în care mâncam.

Ne pregăteam cu haine noi, pe unele dintre ele ni le confecționa chiar mama. Ea ne cosea, mie de exemplu îmi făcea cămașa folclorică pentru că își dorea foarte mult ca eu să ajung să cânt pe scenă. Era o muncă extraordinară înainte de Sărbătorile Pascale", își amintește artista.

