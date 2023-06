Mariana Ionescu Căpitănescu nu-și revine din șoc nici acum: „A murit sub ochii mei. Am rămas cu sechele”. Frica o urmărește la fiecare pas și în prezent

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu este iubită și apreciată de mulți români, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a fost mereu cu zâmbetul pe buze, puțini fiind cei care știu greutățile prin care interpreta de muzică populară a trecut.

Recent, cântăreața și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre un episod din copilăria sa, care a marcat-o și pe care nu-l poate uita nici în prezent.

Atunci când era copil, vedeta mergea des pe câmp cu treabă, trimisă de părinții săi și, inevitabil, o prindeau furtuni care se lăsau cu tunete și fulgere.

Mereu se temea de aceste fenomene, însă frica s-a accentuat atunci când chiar sub ochii săi a murit o fată, lovită chiar de fulger.

“Copilăria mea a fost cu povești dramatice. Era mult de muncă, muncă dusă la oboseală extremă, cu teamă, cu frică. Au fost tot felul de întâmplări de care îmi amintesc acum și mă cuprinde teama, cum de am putut să trec prin ele. Au fost multe momente grele în copilăria mea. Mă duceam la câmp, cu vitele, când eram mică și mă prindea câte o ploaie cu trăsnete, cu fulgere și nu știam unde să mă ascund. Dacă mă ascundeam în pădure, puteau să cadă copacii pe mine, sau să fiu trăsnită. Chiar a avut loc un eveniment nefericit în perioada în care eram eu copil. O fată, care era mai mare decât mine a fost trăsnită pe câmp și a murit. A fost lovită de fulger. Eu am văzut cu ochii mei această întâmplare, a murit sub ochii mei, de fiecare dată când mergeam cu vitele pe câmp, trăiam acea traumă pe care am văzut-o. Cât de mult au suferit părinții și întreaga familie după acel episod. Mai aveam momente în care părinții mă trimiteau cu vitele să transport lemne, fân. Eu micuță fiind, când se lăsa seara, mă puneau ai mei să merg cu căruța la bunicii mei. Mă duceam și mergeam tot drumul cu teamă că nu mă ascultă vitele, că nu ajung la bunici. Când ajungeam, bunicii își făceau cruce și se mirau cum de m-au lăsat ai mei singură. Și teama aceea și frica mă face să mă cutremur și acum”, a declarat Mariana Ionescu Căpitănescu pentru Fanatik.

Vedeta se teme de fulgere chiar și în prezent

În continuare, Mariana Ionescu Căpitănescu se teme de fulgere și spune că a cercetat această fobie pe care o are, pentru a înțelege exact ce se întâmplă în spatele fenomenului, însă chiar și așa, acest lucru nu a ajutat-o prea mult pe cântăreața de muzică populară.

De asemenea, interpreta de folclor susține că a rămas cu sechele în urma evenimentului tragic petrecut în copilărie, atunci când amica ei s-a stins sub ochii săi, trăsnită de fulger.

“Încă îmi este teamă de fulgere și acum. Am studiat ulterior, să înțeleg ce se întâmplă și cum au loc aceste fulgere. Într-adevăr, au rămas niște temeri. Îmi este frică când văd, chiar și pentru copii.

Mă asigur mereu, să văd unde sunt, o sun pe mama, să nu fie pe câmp sau afară. Faptul că s-a întâmplat nenorocirea aceea, că am văzut pe viu ce se poate întâmpla, am rămas din această cauză cu sechele”, a mai adăugat artista de muzică populară.

