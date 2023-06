Mariana Ionescu Căpitănescu spune povestea din spatele cadoului pe care i l-a oferit Cristinei Spătar la nuntă: "Eu le-am făcut". Cum s-au cunoscut cele două artiste | EXCLUSIV

In articol:

Nunta Cristinei Spătar a ținut prima pagină a tabloidelor. Un eveniment de lux ce a avut loc la Vâlcea și a tăiat răsuflarea tuturor invitaților.

Printre artiștii invitați să cânte la eveniment s-a numărat și Mariana Ionescu Căpitănescu, ea fiind una dintre bunele prietene ale reginei R&B.

Pentru petrecerea Cristinei Spătar, interpreta de muzică populară a pregătit un dar cu adevărat special. Vedeta i-a oferit două "șoarțe" tradiționale, realizate manual chiar de ea. Cristina Spătar a fost o fană a Marianei Ionescu Căpitănescu, iar mai apoi viața le-a transformat în bune prietene.

Povestea din spatele cadoului oferit de Mariana Ionescu Căpitănescu la nuntă

La petrecerea de nuntă, Cristina Spătar a avut doar invitați de seamă, iar dintre artiștii prezenți nu putea lipsi îndrăgita interpretă de muzică populară. Mariana Ionescu Căpitănescu i-a pregătit un cadou extrem de special, realizat chiar de ea.

Citește și: VIDEO Primele imagini cu Cristina Spătar mireasă! Artista radiază de fericire la brațul lui Vicențiu Mocanu, în fața altarului, în timpul cununiei religioase| EXCLUSIV

"Sunt niște șoarțe pe care eu le-am făcut, nu sunt chiar autentice. Când le-am terminat de confecționat, am ajuns la concluzia că i se potrivesc mai bine ei și pentru cum sunt lucrate, dar și pentru ce abordează ea în muzica populară și cântecele de petrecere, i se potrivesc mai bine și fiind legat de momentul nunții ei, momentul căsătoriei, m-am gândit că i-ar face o bucurie să știe că primește în ziua nunții cadou aceste șoarțe pe care sunt convinsă că o să le poarte.

Chiar ea mi-a spus că nu are așa o colecție foarte mare pe parte de costume populare și am de gând să îi completez eu colecția și să îi mai ofer și alte piese din costumul popular, pentru că ea este un om extraordinar și eu când văd oameni așa cu inima deschisă și cu dragoste de folclor ofer cu drag și pentru că la rândul meu am primit piese de costum popular și mi-au adus mare bucurie în suflet", a povestit artista, pentru WOWbiz.ro.

Mariana Ionescu Căpitănescu și Cristina Spătar [Sursa foto: Instagram]

Cum s-au cunoscut Mariana Ionescu Căpitănescu și Cristina Spătar

Claudia Ghițulescu a fost cea care a contribuit la prietenia dintre Mariana Ionescu Căpitănescu și Cristina Spătar. Cea din urmă a fost o fană a interpretei de muzică populară, iar ulterior au devenit bune prietene.

Citeste si: Aza a dat lovitura cu ținuta de astăzi la „Bravo, ai stil”! Jurații au fost plăcut surprinși: „Îți vine extrem de bine”- kanald.ro

Citeste si: Anunțul momentului vine de la Moscova- stirileprotv.ro

Citește și: Cristina Spătar și Vicenţiu Mocanu nu locuiesc împreună! Ce se întâmplă între artistă și soțul milionar, chiar înainte de nuntă: „Facem cu rândul”

"Ne-am cunoscut prin intermediul verișoarei mele, Claudia Ghițulescu, ele fiind prietene de foarte mulți ani, de peste 20 de ani. Ne-a unit faptul că ne doream copii. Eu îmi mai doream copii, am întâmpinat tot felul de probleme pe timpul sarcinilor și practic aceste povești legate de experiența pe perioada cât am fost gravidă ne-au adus la subiecte comune și am ținut legătura.

Atunci când ea era însărcinată m-am bucurat foarte mult, pentru că ea și-a dorit foarte mult copiii. Am cântat la majoritatea evenimentelor din viața ei și avem chiar și un colind înregistrat împreună.

Mi-au plăcut foarte mult sinceritatea și puterea de a fi un bun prieten și un om pe care îl simți, îi simți sufletul. Ne mai consultăm în legătură cu copiii și chiar avem o relație frumoasă de prietenie", a explicat Mariana Ionescu Căpitănescu, în exclusivitate.

Nunta Cristinei Spătar [Sursa foto: Instagram]

Mariana Ionescu Căpitănescu, printre invitații la concertul în memoria lui Petrică Mîțu Stoian

Interpreta de muzică populară nu a lipsit de pe scenă la cel mai recent concert organizat în memoria lui Petrică Mîțu Stoian. Artista a răspuns la invitați organizatorilor și ne-a dezvăluit că urma să susțină un recital în cadrul spectacolului din Gorj.

Citește și: "Trecutul este asemeni unui fluviu" Anunțul făcut de Cristina Spătar, la aproape 7 ani de la divorț. Ce se întâmplă în viața ei, de când s-a recăsătorit și a reușit să-și întemeieze o nouă familie

Citeste si: „Ăsta e adevărul, pur și simplu îți vezi fostul partener în brațele altuia.” Cum a reacționat Dinu Maxer, după ce a văzut-o pe Deea alături de noul său iubit- kfetele.ro

Citeste si: Edu.ro Rezultate Evaluare Națională 2023. Au fost publicate rezultatele! Ierarhia notelor pe județe!- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Vedeta a ținut, însă, să îi lămurească pe cârcotașii care i-au pus întrebări cu privire la lista de invitați și de ce sunt sau nu sunt prezente unele persoane. Interpreta de muzică populară nu s-a ocupat de invitațiile pentru artiști, ci doar a acceptat să fie prezentă la spectacol.

"Voi cânta în recital și nu îmi vine să cred că vorbim la trecut de el și că iată se fac acum acțiuni în memoria lui, când de fapt ar fi trebuit să facem acțiuni și să fie și el fizic cu noi pe scenă așa cum a fost în trecut. Dumnezeu are planurile lui și nu putem noi să ne împotrivim.

Nu puteam să lipsesc de la un asemenea eveniment. O să fie multe lacrimi, pentru că noi am pregătit și un colaj cu momente ale lui, iar imaginile și pozele pe care le vom vedea ne vor face să retrăim momentele acelea, deci vor fi și multe lacrimi. Prin acțiunile noastre trăiește și el, iar prin faptul că îl comemorăm, îl aducem în atenția publicului.

Cei care au organizat merită toate felicitările, pentru că nu e puțin lucru să faci o astfel de acțiune în ziua de azi și trebuie salutată această inițiativă. Salut și munca și implicarea artistică a Ansamblului Doina Gorjului în organizarea acestei acțiuni.

Eu vreau să specific că nu am participat la făcutul listelor invitaților din acest festival, am fost criticată cumva că de ce nu sunt unele nume pe afiș. Eu am fost doar invitată de către organizatori și în semn de respect și apreciere și pentru faptul că mi-a fost coleg și apropiat atâția ani în scenă, eu am decis să fiu acolo la acțiunile care au legătură cu memoria lui Petrică Mîțu Stoian", a povestit ea, în exclusivitate.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!