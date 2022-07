Mariana Ionescu Căpitănescu, strigăt de ajutor pentru sora ei: „Suntem într-un real pericol”. Prin ce trece Marcela Fota

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu a povestit public situația prin care trece atât ea, cât și Marcela Fota, din cauza unui fan înfocat ce nu-i dă pace deloc surorii artistei. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Mariana Ionescu Căpitănescu a explicat concret ce se întâmplă, dar și cum cele două surori au încercat să rezolve această problemă cu ajutorul poliției, însă din nefericire, fără rezultat.

„Am ajuns la capătul puterilor”

Mariana Ionescu Căpitănescu a povestit pe îndelete ce se întâmplă, explicând că Marcela Fota este hărțuită de un individ de mai mult timp, iar nu de mult, fanul înfocat a început să o caute și pe sora interpretei de folclor.

Artista a mai precizat că a încercat să rezolve această problemă pe cale legală, cerând ajutorul autorităților, însă fără rezultat, căci răspunsul poliției nu a fost unul favorabil pentru cele două surori.

“De data asta am ajuns la capătul puterilor! Mă simt hărțuită! E un individ are a înnebunit-o pe sora mea cu mesaje, că vrea să se întâlnească cu ea. (…) L-am blocat deja pe trei numere. De o lună de zile mă sună pe mine. (…) Să vă arăt de câte ori sună! Am fost la Poliție, am lăsat numerele de pe care mi-a dat mesaje… La Poliție mi-au zis că nu mai au voie să localizeze telefonul”, a

declarat Mariana Ionescu Căpitănescu, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Mariana Ionescu Căpitănescu a mai povestit că respectivul bărbat vorbește foarte urât, în special cu Marcela Fota, pe care o jignește continuu. Cântăreața spune că nu se simte în siguranță și este agitată mereu, dat fiind faptul că a fost șocată de atitudinea fanului.

”O jignește pe sora mea, Marcela, mă jignește și pe mine și pe soțul meu. (…) Sora mea, Marcela Fota, l-a blocat, pe telefonul ei poate, pe al meu, nu pot. Aseară mi-a trimis cred că 80 de mesaje. Într-o zi mi-a dat 200 de apeluri în 2 ore. Acum pun telefonul pe mod avion și pe mine nu mă poate suna lumea. (…) Noi suntem într-un real pericol. (…) Eu nu mai am liniște, sunt agitată, acest individ m-a șocat”, a completat cântăreața de muzică populară.

