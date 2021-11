Mariana Moculescu, noi acuzații la adresa fostului soț: „Da, l-aș da pe Horia Moculescu în judecată”

In articol:

Horia și Mariana Moculescu s-au despărțit în urmă cu 24 de ani, însă disputele dintre cei doi par să continue până în prezent. Fosta soție a celebrului pianist a dezvăluit că i-a fost blocat contul bancar din cauza unor datorii ce țin de apartamentul în care a locuit cu Horia Moculescu.

Mariana Moculescu nu a mai stat pe gânduri și a fost din instituție în instituție pentru a afla ce s-a întâmplat. Se pare că vedeta a plătit impozite pentru acel imobil până în anul 2013 și sunt șanse slabe să își poată recupera banii.

„De la Tribunal am aflat de acea hotărâre judecătorească prin care eu am pierdut casa, iar cu acel document m-am dus iar la Taxe și Impozite, pentru a le arăta acel document și, implicit, că nu mai am de ce să le plătesc taxe pentru o casă pe care am pierdut-o.

Am depus cerere pentru legalizarea acelei hotărâri judecătorești, dar am mai depus încă una pentru a verifica acel dosar. Am verificat dosarul, am văzut câți bani am plătit din 2005 până în 2013 la acea casă, dar și executarea judecătorească a mea, în care erau trecute obiectele mele, găsite în casa aceea.

Pentru că a trecut foarte mult timp de când s-a dat hotărârea judecătorească, nu mai am nicio șansă să-mi recuperez banii.

S-ar putea ca, pentru banii pe care i-am plătit pe casă, pe partea mea de apartament, Horia Moculescu să fie beneficiar, pentru că el a plătit de unde eu nu am mai plătit, asta mi-a spus un prieten avocat”, a declarat Mariana Moculescu, în exclusivitate pentru Cancan.

Mariana Moculescu [Sursa foto: Facebook]

Mariana Moculescu, atac la adresa fostului soț: „Nu vreau să fiu luată drept proastă”

Mariana Moculescu consideră că întreaga situație nu este corectă și că merită să își primească banii înapoi. Vedeta a dezvăluit că nu îi este frică să îl dea în judecată pe Horia Moculescu, în cazul în care suspiciunile i se adeveresc.

„Dacă aș afla că așa a fost, da, l-aș da pe Horia Moculescu în judecată. Nu mi se pare normal ca el să nu-mi spună nimic. Cum adică să trăiești în casa cumpărată de mine și să nu spui nimic? Nu l-am sunat după ce am aflat toate aceste detalii.

Nu vreau să fiu luată drept proastă, tocmai de aceea vreau să aflu adevărul. Dacă el stă în casa cumpărată de mine, cu ratele plătite până în 2013, nu mi se cuvin mie banii mei?!”, a mai declarat Mariana Moculescu, pentru sursa citată mai sus.