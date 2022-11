Mariana Moculescu și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți! Câți bani cere pentru a fi văzută în ipostaze intime?

In articol:

Mariana Moculescu a ținut primele pagini ale ziarelor atunci când se afla într-un scandal de proporții cu fostul soț, Horia Moculescu. Ei bine, însă, acum, femeia a intrat din nou în atenția publicului, asta după ce a dezvăluit că și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți, mai precis pe OnlyFans.

În vârstă de 54 de ani, fosta soție a lui Horia Moculescu nu s-a dat înlături din a vorbi deschis despre noua sa activitate, dezvăluind și suma pe care o cere pentru ca internauții să o vadă în ipostaze intime.

Citește și: Mariana Moculescu, mai sinceră ca niciodată! Din ce a ajuns să facă bani fosta soție a lui Horia Moculescu: „Sunt bine acum”

Concret, femeia a explicat că prima săptămână este gratuită pentru doritori, însă ulterior va fi percepută o taxă de nici mai mult, nici mai puțin de 20 de dolari.

Citeste si: Culiță Sterp, primul mesaj după accident! Ce a declarat artistul- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

„ Prima săptămână este gratuit. Apoi, abonamentul va costa 20 de dolari! Conținutul postat va fi << adult>>” , a declarat Mariana Moculescu, pentru Click.

Mariana Moculescu este vedetă și pe TikTok

Ei bine, se pare că în ultima perioadă Mariana Moculescu și-a îndreptat atenția către rețelele de socializare, căci de 2 ani, aceasta are cont și pe platforma TikTok, acolo unde postează numeroase filmări în care este surprinsă în diferite ipostaze, în majoritatea dansând sau

făcând anumite trenduri cunoscute pe rețeaua de socializare.

Horia Moculescu, acuzat de fosta soție că i-a distrus întreaga carieră. Mariana Moculesu spune că a fost concediată din cauza marelui compozitor: "Horia m-a lăsat fără pâine, n-am mai găsit un alt loc de muncă"

„Îmi place să fac TikTok-uri. Am nevoie de 10.000 de urmăritori pe această platformă. Am cont pe TikTok de 2 ani, dar am intrat live doar de o săptămână. Este un trend pe TikTok cu muzica afro. Am făcut la un filmuleț cu mine, în 24 de ore, 60.000 de vizualizări”, mărturisea aceasta, pentru sursa amintită anterior.

Mariana Moculescu [Sursa foto: Instagram]