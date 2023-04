Marilena Cuciurean și Andrei Ciobanu, detalii despre sarcina secretă: “Ne-a fost frică, am mai pierdut un copil”. Cei doi vor deveni părinți în scurt timp | EXCLUSIV

In articol:

Marilena Cuciurean și Andrei Ciobanu au vorbit, în premieră, despre viitorul lor copil. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, cei doi au dezvăluit de ce au ținut în secret sarcina până în luna a 6-a și au povestit despre episodul dureros din viața lor, cel de anul trecut, atunci când Mari a pierdut un copil.

Acum, tânăra graviduță se simte bine, după ce primele trei luni de sarcină au fost un adevărat coșmar, i-a fost rău și a slăbit mult. Mari și-a reluat viața normală la sală, Andrei o susține permanent, iar familia este în extaz.

Marilena Cuciurean și Andrei Ciobanu vor deveni părinți

Marilena Cuciurean și Andrei Ciobanu sunt în culmea fericirii. Cei doi vor deveni părinți în mai puțin de 3 luni. Marilena declară că deși i-a fost greu la început, acum se simte extrem de energică și optimistă.

"Sunt însărcinată în 6 luni, 24 de săptămâni, am trecut de prima jumătate și acum mă bucur că mă simt din ce în ce mai bine, sunt foarte activă. Am chef de foarte multe lucruri, am multă energie. Primele trei luni au fost cele mai grele din viața mea. Ne bucurăm de această perioadă, este foarte frumoasă, nu credeam. Am stări în care mă enervează orice, dar acum pot să le controlez, în primele trei luni nu puteam.", a declarat Marilena Cuciurean.

Marilena Cuciurean a pierdut o sarcină

Marilena a trecut anul trecut printr-o mare cumpănă. A pierdut o sarcină, la aproximativ 2 luni de la evoluție. Chiar ea și Andrei au povestit întregul subiect.

"Andrei: Noi am trăit momente cumplite. Anul trecut ea a mai pierdut o sarcină și nu a fost ceva ușor, o perioadă plăcută. Acum, după ce am aflat sexul copilului, eu tot întrebam dacă are picioare, mâini. Făceam și eu haz e necaz, dar am vrut să fiu sigur.

Marilena: Cealaltă sarcină am pierdut-o la 6 săptămâni, la 7 trebuia să auzim inima. Când am fost la control, nu am mai auzit-o. Ne-a spus dur că e mort. Am avut noroc în acea perioadă de Andrei, pentru că tot timpul era foarte pozitiv, pentru mine a fost greu tare, pentru că mă gândeam doar la chestia aia, am crezut că am eu o problemă.", au spus cei doi, la Online Story.

