Marilena, nominalizată de echipa albastră, după ce Războinicii au pierdut, aseară, imunitatea. Kanal D, audiențe uriașe cu „Survivor România”; stația a fost pe primul loc, pe toate categoriile monitorizate

ian 31, 2021

Un nou joc de imunitate si cel de-al doilea Consiliu de nominalizare al saptamanii au tinut in fata micilor ecrane, la Kanal D, milioane de telespectatori, statia plasandu-se pe locul 1 pe toate targeturile monitorizate. 2.021.000 de telespectatori au fost cu ochii pe competitia dintre Faimosi si Razboinici, aseara, in medie, in fiecare minut al difuzarii reality-ului prezentat de Daniel Pavel.

2.666.000 de fani productiei urmareau Kanal D in minutul de aur, atins la 22:01.

Statia a inregistrat 11,4% Rating si 24,9% cota de piata, pe targetul National, 7,8% Rating si 22,9% cota de piata, pe Comercial, si 8,8% Rating si 20,4% cota de piata, la orase.

A fost tensiune ametitoare si aseara, la „Survivor Romania”, in cel de-al doilea joc de imunitate al saptamanii, in urma caruia au iesit invingatori Faimosii, cu un scor de 10-4, pe un traseu extrem de solicitant. Zannidache a fost concurentul care a adus punctul castigator, in batalia epiuzanta cu Musty. Efortul Faimosilor le-a adus acestora pe langa imunitatea echipei in Consiliu, si alimente, un cos generos cu oua si ulei.

In Consiliul de imunitate, foarte incarcat emotional, Marilena a fost nominalizata de echipa sa; au iesit la iveala tensiuni mari in randul Razboinicilor si un cutremur emotional si de repozitionare a

aliantelor in interiorul echipei albastre pare iminent.

„Imi place sa fiu sincera si asumata. Votul ficaruia din echipa a fost bine intemeiat. Sper din suflet sa raman in competitie cu ajutorul celor de acasa”, a spus Marilena dupa aflarea nominalizarii.

In aceasta seara, urmeaza un nou Consiliu de eliminare, asadar telespectatorii vor avea parte de deznodamantul saptamanii si vor afla cine urmeaza sa paraseasca competitia „Survivor Romania”.

Nu pierdeti o noua editie plina de adrenalina a reality-ului „Survivor Romania”, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D!