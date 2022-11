Marina Almășan a crezut că va muri în timpul unei călătorii în Japonia. Ce i s-a întâmplat a marcat-o pe profund: "A fost horror"

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Marina Almășan este o împătimită a călătoriilor. A vizitat zeci de țări și a rămas cu amintiri frumoase, însă recunoaște că și-ar fi dorit, în unele situații, să nu se afle departe de casă.

Fosta soție a lui Victor Socaciu a tras o sperietură zdravănă în timpul unei vacanțe în Japonia.

Marina Almășan a crezut că va muri în timpul unei vizite în Tokyo: "Mi-am zis gata, mor departe de țară"

Marina Almășan a vizitat multe țări, de-a lungul anilor, dar o călătorie nu o va putea uita cu siguranță. O mărturisește chiar prezentatoarea TV, care a trăit momente de panică în timp ce se afla în capitala Japoniei. Un cutremur a prins-o pe fosta soție a lui Victor Socaciu pe străzile din Tokyo, iar aceasta a crezut că nu va supraviețui: "Am prins cred vreo 200 de cutremure. Am fost în Tokyo de vreo două-trei ori. Prima oară a fost horror. În prima zi am prins prima zgâlțâială în care, eu, marcată de copilăria mea cutremurată din 1977, pentru că și când trec pe lângă un tramvai și se zguduie planșeul, intru în trepidații, când am simțit la Tokyo acel cutremur, mi-am zis gata, mor departe de țară, cad zgârie-norii ăștia peste mine.

Și m-am uitat la populația din jur, la japonezii care circulau pe stradă liniștiți. Când i-am văzut, mi-am zis, 'Doamne, dar ei chiar nu au simțit?'. După aceea, la jumătate de oră, altă zdruncinătură. Apoi mi-a spus cineva de la Ambasada României: 'Doamna Almășan, sunt 200 de cutremure pe zi, nu vă faceți probleme'. Aaaa, mi-am greșit țara.", a povestit Marina Almășan, pentru impact.ro.

Călătoria care i-a rămas întipărită în suflet Marinei Almășan

Dacă vizita în Tokyo nu a lăsat-o pe Marina Almășan numai cu amintiri plăcute, au fost și vacanțe care i-au rămas întipărite adânc în suflet. Fosta soție a lui Victor Socaciu a dezvăluit că cea mai frumoasă călătorie a fost cea alături de fiul ei, imediat după divorț: "A fost în China, împreună cu Victor, fiul meu. A fost prima mea călătorie după despărțirea de tatăl lui. A fost călătoria în care am vrut să-mi apropii adolescentul, care era foarte debusolat de drama ce se întâmplase în familia lui.

Atunci parcă s-a închegat echipa noastră, mamă-fiu. Am vrut să mergem undeva, departe de lumea noastră, unde să nu ne știe nimeni, să nu știm limba, să nu știm absolut nimic și să încercăm singuri, împreună, sprijinindu-ne unul pe altul, să ne descurcăm. Și acele zece zile petrecute la Beijing au fost pentru noi cel mai puternic liant pe care-l poate avea o mamă cu copilul ei.", a mărturisit Marina Almășan, pentru sursa citată.

