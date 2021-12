Marina Almășan, anunț neașteptat după moartea lui Victor Socaciu: "Nu știu dacă mă duc la înmormântare!"

In articol:

Victor Socaciu a părăsit această lume astăzi, 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun. Artistul folk a lăsat în urmă lacrimi amare, durere și foarte multe regrete. Anunțul

trist a zguduit din showbiz-ul, iar cei care l-au cunoscut sau care i-au admirat talentul sunt răpuși de durere.

Victor Socaciu și Marina Almășan au trăit o poveste de dragoste extrem de frumoasă, din care a rezultat și un copil, Victoraș. Cu toate acestea iubirea lor s-a terminat în anul 2012, atunci când cei doi au mers în fața notarului pentru a semna actele de divorț.

La puțin timp de la anunțarea decesului, fosta soție a lui Victor Socaciu a dezvăluit că nu știe dacă va putea să meargă la ceremonia de înmormântare a fostul ei parter de viață.

Marina Almășan nu știe dacă va fi prezentă la înmormântarea lui Victor Socaciu

Marina Almășan a dezvăluit că nu știe dacă va merge la înmormântarea fostului ei soț, iar motivul ar consta în neînțelegerile pe care le-au avut după divorț. Aceasta

susține că, între ei doi lucrurile s-au terminat extrem de urât și că a suferit enorm după despărțire.

Fosta soție a lui Victor Socaciu a aflat despre tragicul eveniment de la fiul ei, care la rândul lui a fost sunat de către surorile lui vitrege. Prezentatoarea

TV susține că, fiul ei nu mai ținea lăgătura cu regretatul artist, dar chiar și așa vestea l-a dat peste cap, deoarece este foarte greu să-ți pierzi unul dintre părinți, iar din acest motiv el va fi prezent la ceremonia de înmormântrae a regretatului lui tată.

„Am aflat acum jumătate de oră. M-a sunat Victor, fiul meu, care fusese anunțat de una dintre fiicele sale. E derutat, chiar dacă nu mai țineau legătura…(...) Totuși, gândul ca ți-ai pierdut unul dintre părinți te afectează. Victor nu mai vorbise cu el de când s-a cuplat cu femeia aceea.(...) Personal, nu știu dacă mă duc la înmormântare, sunt într-o cumpănă… m-am sfătuit cu George.(...) Am fost și 16 ani împreună, dar am avut totuși diferențe… așa urât s-a terminat totul… Victor va merge la înmormântare”, a mărturisit Marina Almășan, pentru Playtech.ro.

Marina Almășan și Victor Socaciu, poveste de dragoste cu final nefercit

Marina Almășan și Victor Socaciu s-au întâlnit pentru prima dată în anii 80. Cei doi s-au îndrăgostit iremediabil, iar în anul 1996, Marina Almășan și-a părăsit soțul cu care se afla la acel moment pentru artistul folk. Regretatul artist nu era la primul mariaj, astfel că, prezentatorea TV era a treia persoană căreia îi mai jurase iubire veșnică.

După 16 ani de bune și rele, cei doi au ajuns în fața notarului pentru a divorța, iar Marina Almășan a trecut foarte greu peste despărțire.

”Eu mărturisesc că am vorbit foarte mult, practic atunci când m-am despărțit, pentru mine a fost o despărțire foarte dureroasă, n-am vrut să accept că s-a terminat o relație la care țineam foarte mult și credeam foarte mult, eu l-am iubit foarte mult, am primit foarte greu toată apariția unei alte persoane. De atunci eu l-am pedepsit în sinea mea și am zis că nu vreau să mai vorbesc cu el”, a declarat Marina Almășan, pentru un alt post de televiziune.

