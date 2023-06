Marina Almășan, dezvăluiri despre relația cu Victor Socaciu, vineri, la “În Oglindă”: “Aici a început, de fapt, marea trădare!”

Astăzi, la “În Oglindă”, emisiunea moderată de Mihai Ghiță, la Kanal D2, Marina Almășan va oferi un interviu emoționant în care va vorbi deschis despre relația sa cu regretatul artist Victor Socaciu. Marina a împărtășit aspecte importante din viața lor personală și a adus la lumină momente tulburătoare care au condus la separarea lor.

În cadrul interviului, Marina Almasan face mărturisiri sincere despre personalitatea lui Victor și subliniaza faptul că acesta a fost întotdeauna un rebel.

A suportat cu greu restricțiile și îndrumările pe care le primea, fiind mereu în căutarea libertății de exprimare și a realizării sale artistice. Marina a înțeles dorința lui Victor Socaciu de a-și continua activitatea de artist, însă a încercat să-i tempereze pasiunile.

“Victor a fost toată viața un rebel. A suportat foarte greu să i se spună ce are de facut… El a tolerat aceste opreliști în numele iubirii pe care o avea pentru mine, dupa care a inceput sa le încalce; aici a inceput, de fapt, marea trădare, care acum, după ani, imi dau seama că nu a fost o înșelare a mea, ca femeie. El dorindu-si foarte mult sa isi continue activitatea de artist – si il inteleg acum, dupa moartea lui – sa mearga pe scene, sa cânte, chiar daca era parlamentar. Am încercat sa îl domolesc putin…”, spune Marina Almansan.

Maria Almasan a descoperit că partenerul ei de viata, în timpul unor presupuse vizite medicale sau analize în urma transplantului său, își petrecea adesea timpul la mici spectacole organizate de o altă doamnă. Aflarea acestei informații și conștientizarea existenței acestei femei au constituit pentru Marina un moment dureros și o dezamăgire profundă.

“El a zis ca mine, ca asa va face, dupa care a inceput sa mearga în teritoriu… A inceput foarte des, brusc, sa mearga la intâlniri cu alegătorii… Dupa aceea am aflat ca el, de fapt, atunci cand mergea in teritoriu, sau chipurile, la Cluj sa isi faca analize, în urma transplantului, de cele mai multe ori mergea la niste mici spectacole pe care i le orgaiza doamna cu care după aceea a si rămas. În momentul în care am aflat lucrurile astea si de existenta acestei femei, mi-am dat seama că totul este pierdut. Dacă a fost capabil un an, dupa transplant, să faca lucrurile acestea, eu stând acasă si frământându-mă pentru sanatatea lui, mi-am dat seama că, de fapt, el s-a săturat de oprelistile astea si de dădăceala mea. Ori eu nu puteam sa rămân lângă el si sa văd cum un om moare sub ochii mei”, se destainuie Marina in emisiunea “In oglinda”.

