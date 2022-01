Marina Almășan, gest neașteptat după moartea lui Victor Socaciu! Vrea ca totul să devină public: "Povestea noastră are iz de telenovelă de la un capăt la altul"

In articol:

Victor Socaciu a murit la vârsta de 68 de ani lăsând în urma sa o mare durere! Fosta sa soție, Marina Almășan, printre dezvăluirile făcute după moartea artistului, a mărturisit că are în plan să facă povestea lor de

Marina Almășan, dezvăluiri după moartea lui Victor Socaciu

dragoste cunoscută.

Marina Almășan [Sursa foto: Facebook/ Marina Almasan]

Marina Almășan a mărturisit că are de gând să scrie o carte în care să prezinte povestea de dragoste cu Victor Socaciu.

"Victor a fost un om pe care l-am iubit foarte mult și trag după mine o neînțelegere a finalului atât de tragic și de neașteptat al căsniciei noastre. O să scriu despre asta. Mi-am promis chiar să scriu o carte despre povestea noastră, care are iz de telenovelă de la un capăt la altul.", a spus Marina Almășan în emisiunea lui Victor Ciutacu, de la România TV.

Va începe un război în instanță, după moartea lui Victor Socaciu?

Victor Socaciu și fiul său [Sursa foto: Facebook/ Marina Almasan]

Relația dintre Marina Almășan și Victor Socaciu nu s-a încheiat prea bine, ei chiar s-au luptat prin tribunale pentru pensia alimentară a fiului lor.

Însă, din punctul ei de vedere, acum că artistul nu mai este, ea nu mai are nicio implicare și va fi alegerea fiului lor dacă va vrea să lupte pentru ceea ce i se cuvine de la tatăl său.

"La cum îl cunosc pe Victor el este un om care fuge de astfel de situații. Nu știu ce se va întâmpla, lumea din jur îmi spune că ar trebui să lupte că are dreptul de a primi de la tatăl său o parte din ce i se cuvine. Sincer, este lupta pe care el trebuie să o ducă.", a mai spus prezentatoarea tv.

De ce nu a participat Marina Almășan la înmormântarea lui Victor Socaciu

Marina Almășan a explicat de ce nu a mers la înmormântarea lui Victor Socaciu. Deși o parte din sufletul ei și-ar fi dorit să meargă, a ales, însă, să nu participe.

"Îți mărturisesc că am stat foarte mult timp în cumpănă pentru că sufletul meu e împărțit în două. Jumătate ar fi vrut să fie acolo. Cealaltă jumătate mi-a spus că nu este locul meu acolo, pentru că este familia lui actuală, care are dreptul să-și plângă omul. Am observat la priveghi că soția lui actuală în momentul în care am apărut, a dispărut total cât am stat lângă Victor jumătate de oră. O înțeleg, e firesc, și eu aș avea acest sentiment de vinovăție față de o familie pe care am spulberat-o cândva și nu am vrut să-i stric momentul înmormântării văzându-mă acolo. Și cred că e mai bine așa, să fie el alături de femeia lângă care și-a încheiat viața și cei trei copii la căpătâi.", a spus Marina Almășan la România TV.

