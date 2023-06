Marina Almășan împlinește astăzi 57 de ani! Fiul ei i-a făcut cea mai emoționantă surpriză: „Mi-au adus un cadou frumos din Dubai”

In articol:

Realizatoarea de televiziune a povestit într-un interviu cum își petrece ziua de naștere anul acesta alături de familie și de colegii de emisiune. Marina Almășan a mărturisit că ziua de azi este doar despre ea și a decis să o petreacă la o terasă din Herăstrău, alături de oamenii importanți din viața ei.

Fiul Marinei Almășan a venit din Dubai pentru ziua mamei lui

Printre primele surprize de care a avut parte Marina Almășan a fost venirea fiului ei și a iubitei lui din Dubai. Aceștia s-au întors special pentru ziua prezentatoarei și i-au adus și un cadou cu care au impresionat-o pe vedetă.

Petrecerea Marinei Almășan va fi una restrânsă și intimă, urmând ca la ea să participe doar familia și colegii de echipă de la emisiunea pe care aceasta o realizează. Vedeta nu își dorește nimic mai mult decât să îi aibă aproape pe cei dragi.

„O s ă m ă î nt â lnesc cu echipa mea de la emisiunea pe care o fac, cu familia mea. Fac a ș a, doi î n unu. A venit ș i b ă iatul meu din Dubai, deci va fi o reuniune cu oamenii cei mai apropia ț i mie. Mergem la o teras ă î n Parcul Her ă str ă u.

Primul mesaj de felicitare l-am primit de la b ă iatul meu ș i iubita lui, care mi-au ș i adus un cadou frumos de la Dubai. Au venit o avalan șă de felicit ă ri ”, a declarat Marina Almășan, pentru FANATIK.

Vedeta a povestit cum își petrecea zilele de naștere în perioada comunistă

Nu este un secret pentru nimeni faptul că în perioada comunistă nu exista atâta libertate și permisibilitate ca astăzi, iar evenimentele aveau alta întruchipare atunci.

Marina Almășan a povestit că petrecerile nu erau exagerate, pentru că nu făceau parte din crema societății din epoca Ceaușescu, așa că de cele mai multe ori distracțiile se țineau acasă, în familie sau cu prietenii.

„Pe vremea aceea, zilele se f ă ceau acas ă, cu prietenii sau familia. Se ie ș ea mai pu ț in î n ora ș. La ș coal ă era tradi ț ionala cutie cu bomboane pe care o duceai ș i î mp ă r ț eai colegilor de ziua ta. Toat ă clasa se ridica î n picioare ș i- ț i c â nta. Dup ă aceea, la facultate, ziua mea c ă dea mai tot timpul î n sesiune, eram to ț i cu nasul î n c ă r ț i.

În fine, erau ni ș te petreceri î n familie. Nu prea î ș i s ă rb ă torea nimeni ziua pe la localuri ș i aici m ă refer la oamenii obi ș nui ț i. Probabil c ă protipendada avea alt gen de s ă rb ă tori.

Ne strângeam cu cei dragi. Mama mea f ă cea pr ă jituri, vreo trei-patru feluri. Î i invitam acas ă pe apropia ț ii ș i ascultam muzici interzise. Ascultam muzica din Occident care mai p ă trundea la noi pe diverse canale ”, a mai mărturisit Marina Almășan.