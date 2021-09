Marina Almășan, primele declarații după ce Victor Socaciu a ajuns de urgență la spital: „Am inima ghem”

In articol:

Victor Socaciu a ajuns recent la spital, din cauza problemelor de sănătate. Cântărețul de muzică folk a fost internat de urgență, după ce a acuzat probleme renale. El se află în aceste momente sub atenta îngrijire a cadrele medicale de la Spitalul Clinic de Nefrologie ”Carol Davila” din București.

Problemele renale pe care le are artistul nu sunt recente, căci el a suferit un transplant în urmă cu zece ani. La vremea respectivă, el a primit doi rinichi de la o fetiță de 10 ani din Târgu-Mureș, aflată în moarte cerebrală.

Marina Almășan, prima reacție după ce a aflat despre problemele lui Victor Socaciu

Marina Almășan și Victor Socaciu au fost căsătoriți timp de 16 ani și au divorțat cu scandal, în 2012, acuzându-se reciproc de infidelitate. Acum, la nouă ani de la despărțire, după ani de zile în care nu și-au vorbit, cei doi foști soți au ajuns la sentimente mai bune. Împăcarea s-a produs de dragul fiului pe care îl au împreună și care a reluat legătura cu tatăl său în urmă cu un an și jumătate.

"Am bănuit ca e vorba de o informație mai veche, dar înțeleg ca e ceva nou, ceva legat de rinichi. Nu stiu detalii sincera sa fiu. Am înțeles ca rinichii transplantati nu mai funcționează, ceva de genul. Nu prea am mai ținut legătură cu el, însă îmi pare foarte rău pentru ceea ce a pățit. Mi s a făcut inima ghem, sper sa depășească. Victor este un puternic și sper ca boala sa ni-l redea.", a mărturisit Marina Almășan, fosta soție a lui Victor Socaciu, după ce a aflat că celebrul artist a ajuns de urgență la spital.

Victor Socaciu, probleme de sănătate în ultimele săptămâni

Victor Socaciu anunța încă de acum câteva săptămâni că nu avea o stare de sănătate foarte bună. Într-un mesaj publicat pe pagina lui de pe o rețea de socializare, el a anunțat că avea să lipsească de la unul dintre concertele la care era așteptat.

„Dragi prieteni, din păcate în ultima perioadă am avut câteva probleme de sănătate. Mă bucur să vă spun că acum sunt bine, dar încă în convalescență. Ca urmare nu voi putea participa la evenimentul de sâmbătă, 28 august, la Brașov Folk Fest.

Vă îmbrățișez cu drag și vă asigur că ne vom revedea în septembrie! România cântă!”, a scris Victor Socaciu acum câteva săptămâni, pe Facebook.