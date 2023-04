Marina Dina, dezvăluiri despre divorț: "Copiii sunt afectați acum de despărțirea noastră". Noul iubit al fostei asistente TV a făcut primele declarații

In articol:

Marina Dina este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Fosta asistentă TV s-a retras din lumina reflectoarelor în anul 2010 pentru a se ocupa în exclusivitate de familia sa, având doi copii gemeni. Acum, tânăra predă yoga, însă își dorește să își deschidă propria sală.

Marina Dina a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu tatăl copiilor săi timp de mai bine de 10 ani, însă din cauza neînțelegerilor cei doi au hotărât să se despartă și să meargă pe drumuri separate. Acum, fosta asistentă TV și-a găsit liniștea și dragostea de care avea nevoie în brațele altui bărbat și mărturisește că este cu adevărat o femeie împlinită.

Marina Dina, totul despre divorțul de tatăl copiilor

Marina Dina a fost prezentă în emisiunea lui Adiță Voicu și a făcut mărturii sincere despre viața ei. A amintit și despre divorțul prin care a trecut și le-a oferit sfaturi prețioase tuturor femeilor care se află într-o situație similară.

"N-a fost o decizie luată în grabă, eu mă gândesc să fac pasul ăsta de aproape 5 ani, când am realizat că lucrurile între noi nu vor fi mai bune cum speram. M-am gândit, ok, în direcția asta ne îndreptăm, dar hai să ne întâlnim cu pași mici, să fim pregătiți și să o facem cumva calculat. Deși, eu în tot timpul ăsta speram că se îndreaptă, speranța moare ultima. Femeile trebuie să se gândească foarte bine și să conștientizeze că nu o să fie ușor. Îți trebuie clar curaj. Eu știu că îmi căutam puterea, care era în mine, dar nu o manifestam. Trebuie să se gândească dacă ăsta e singurul pas pe care îl mai pot face pentru binele lor și al copiilor. Eu consider că deși ei sunt afectați acum de despărțirea noastră, e cea mai bună decizie pe care puteam să o iau, pentru că doi oameni nu au de ce să mai stea împreună dacă nu sunt fericiți, nici măcar pentru copii. Am sentimente de vinovăție, dar nu îmi reproșez nimic. Știu exact de ce am plecat. Am luat o decizie corectă, dar automat apar momente de vinovăție.", a declarat Marina Dina.

Citeste si: Locul inedit în care Vlăduța Lupău și Adi Rus au plecat în vacanță. Prima lor escapadă fără Iair are loc la mii de kilometri distanță- kanald.ro

Citeste si: VIDEO. Caz șocant în Prahova. O profesoară, filmată în timp ce este umilită de mai mulți elevi. „Dă-i cu bale!”- stirileprotv.ro

Iubitul Marinei Dina, primele declarații

Acum, fosta asistentă TV are o nouă relație care o împlinește și o face fericită. Iubitul ei a vorbit în premieră în fața camerei și a mărturisit ce simte pentru Marina și cum a făcut viața să apară atunci când aceasta avea cea mai mare nevoie.

"Pentru mine, Marina înseamnă totul. E o prioritate pentru mine. Am apărut exact când trebuia, oricum lucrurile nu apar întâmplător în viață. Sunt un bărbat foarte fericit și pe ea o fac cea mai fericită.", a mărturisit iubitul Marinei Dina, la Fiță cu Adiță.

Citeste si: „Așa că să nu mai plângă.” Deea Maxer a avut nevoie de suport moral de la Elena Merișoreanu, după a decis să divorțeze de Dinu. Ce i-a spus artista despre acest subiect- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi, în vinerea dinaintea Floriilor?- stirilekanald.ro

Citeste si: Răzvan Fodor, reacție acidă după ce o profesoară a fost înjunghiată de un elev. Actorul i-a pus la zid pe părinții care nu sunt de acord cu ideea prin care elevii din România ar putea fi controlați la intrarea în școli- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!