Marina Dina, noi detalii despre situațiile neplăcute prin care a trecut cu fostul ei partener! Vedeta este pregătită să recurgă la orice pentru a rezolva problemele dintre ei: „Cel mai probabil vom ajunge în instanță”

În urmă cu câteva zile, Marina Dina povestea în mediul online că a întâmpinat o situație neplăcută cu tatăl copiilor săi, asta pentru că nu a lăsat-o să îi vadă pe cei mici în prima zi de școală.

Marina Dina, noi declarații despre neînțelegerile cu tatăl copiilor săi

Fosta asistentă TV a vorbit despre neînțelegerile dintre ei doi și despre cum încearcă să rezolve aceste probleme, de dragul copiilor.

Marina Dina și fostul ei partener de viață trec printr-o situație tumultuoasă și au parte de foarte multe neînțelegeri, în privința educației și creșterii celor doi copii pe care îi au împreună. Bărbatul a luat decizia de a înscrie gemenii la o școală privată, fără a se consulta cu mama lor, iar acest lucru a degenerat.

Fosta asistentă TV a mers să își vadă copiii în prima zi de școală, însă aceștia nu au apărut și întreg scandalul a fost făcut public de aceasta. Recent, Marina Dina a vorbit despre relația lor și despre cum vor rezolva aceste neînțelegeri pe viitor.

„A fost o situație mai neplăcută pentru că nu am reușit să mă înțeleg cu tatăl copiilor, dar ulterior am reușit să aplanăm conflictul și copiii au început școala încă din a doua zi. Nu știu dacă este chiar o înțelegere, așa sper eu să fie. El și-a asumat plata taxei școlare în totalitate și momentan am hotărât noi, copiii să stea și la mine și la el, dar nu am semnat niciun document legal. A fost doar așa o înțelegere între noi. O să vedem mai departe cum decurg lucrurile. Dacă nu reușim să ajungem noi la o înțelegere pentru că acestea sunt lucruri care trebuie stabilite totuși, cel mai probabil vom ajunge în instanță. Putem să apelăm la un notar și să hotărâm lucrurile astea între noi, poate cu ajutorul unui mediator, dar dacă nu reușim să facem asta, vom merge în instanță. Eu am mai consultat în perioada asta și alți avocați ”, a mărturisit Marina Dina, în cadrul unei emisiuni TV.

Marina Dina nu vrea să înceapă un proces împotriva fostului partener

În cadrul emisiunii în care a fost invitată recent, Marina Dina a mărturisit că i-a fost recomandat să înceapă un proces cu fostul partener pentru a rezolva neînțelegerile dintre ei.

Vedeta a mărturisit că nu își dorește acest lucru pentru a nu supune gemenii la un stres.

„Am fost și acum să vorbesc mai în detaliu, ținând cont de ultimul incident dintre noi și îmi recomandă să începem un proces, doar că eu mi-aș dori să evit lucrul acesta pentru că vor fi supuși și copiii unui stres suplimentar, pe care nu mi-l doresc. Eu consider că ambii părinți sunt importanți în viața copiilor și nu i-aș refuza niciodată implicarea în viața lor”, a mai spus fosta asistentă TV.