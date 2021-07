Marina, iubita lui Daniel Pavel, a făcut ravagii pe litoralul românesc. Imagini incendiare cu partenera prezentatorului de la Survivor România 2021

Marina și Daniel Pavel [Sursa foto: Instagram] 13:37, iul 21, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021, este foarte îndrăgit de oamenii de acasă după ce timp de mai bine de șapte luni, moderatorul TV a reușit să transmită prin micul ecran toate emoțiile pe care le trăiau concurenții în jungla dominicană. ”Domnul Dan”, așa cum îi spun faimoșii și războinicii celui de-al doilea sezpn al competiției fenomen de la Kanal D, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Marina, o tânără superbă.

Citeste si: Sorin Pușcașu de la Survivor, mesaj emoționant pentru viitoarea lui soție, Laura. Războinicul și-a declarat dragostea: ”Ai luptat pentru mine cu toate forțele tale”

Cei doi au avut parte de o revedere emoționantă și au petrecut clipe de poveste împreună pe litoralul românesc. Marina și Daniel Pavel au publicat, pe conturile lor de Instagram, și câteva imagini împreună direct de la malul mării, alături de descrieri foarte emoționante și pline de iubire, semn că și-au dus dorul unul altuia, cât timp prezentatorul s-a aflat în Republica Dominicană.

Citeste si: Daniel Pavel, revedere emoționantă cu iubita lui după sfârșitul Survivor România 2021: ”Un acasă al tihnei de care am avut nevoie...”

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

“Sunt în decompresie, îmi așez lucrurile din viață, nu am apucat încă să mă văd cu iubita mea, e la Viena. Cea mai mare bogăție sufletească este această călătorie interioară. Am stat cu ochii în tavan foarte mult, nu prea am citit, m-am documentat pentru jocuri, în rest am stat cu mine, spunea prezentatorul TV la scurt timp dupa terminarea competitiei Survivor Romania 2021 “, spunea Daniel Pavel, când a ajuns în România.

Marina, iubita lui Daniel Pavel, imagini incendiare de la malul mării

Marina este o tânără absolut superbă, cu un corp de indiviat. Drept dovadă stau imaginile postate de ea pe rețelele sociale, acolo unde persoanele care-l apreciază pe Daniel Pavel au început să-o ”urmărească” îndeaproape în mediul online.

Marina, iubita lui Daniel Pavel[Sursa foto: Instagram]

View this post on Instagram A post shared by Marina Ghiletchi (@bayofmarina)

View this post on Instagram A post shared by Marina Ghiletchi (@bayofmarina)