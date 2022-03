Marina Tofoleanu, moment plin de emoție la Românii au Talent, sezonul 12. Concurenta: ”Îmi doresc să fiu iubită”

In articol:

Marina Tofoleanu, moment plin de emoție la Românii au Talent, sezonul 12

Concurenta de la Românii au Talent 2022 a povestit plină de emoție prin ce încercări grele a trecut.

Marina Tofoleanu are 11 ani și vine din Galați. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, a avut parte de momente grele în viață, însă niciodată nu și-a pierdut speranța.

Concurenta de la Românii au Talent 2022 și-a pierdut tatăl, iar mama sa a părăsit-o. Acum, Marina Tofoleanu locuiește cu o mătușă, care este totul pentru ea.

”Mă numesc Tofoleanu Marina Corina și am 11 ani. Sunt din Galați și îmi place matematica, dar pasiunea mea este să cânt. Am descoperit că îmi place să cânt de pe la vârsta de 5 ani, cântam cu mama prin casă, de acolo am moștenit și talentul.

Mama dădea drumul la televizor, iar eu îi țineam companie făcând curat prin casă și începeam și eu să cânt cu ea. Mama nu a aflat că vin la Românii au Talent, fiindcă nu ținem legătura. Ea ne-a părăsit când eram eu mai mică. În acea perioadă tatăl meu era la pat și nu mai putea face mai nimic, iar după ce mama a plecat a trebuit să am eu grijă de tata.

Fratele meu se ducea să câștige bani pentru mâncare fiindcă nu stăteam foarte bine cu banii. M-am descurcat cum am putut, am încercat să am grijă de tata...Era bolnav de foarte mult timp și a pierit sub ochii mei.

Mama și-a găsit pe altcineva, domnul stătea vizavi de noi, iar ea stătea la el. Eu consider că a plecat la acel bărbat fiindcă avea mai mulți bani și era mai tânăr. Ne-am mai văzut de câteva ori după decesul tatălui, dar și când a murit tata, ea nu a sunat să ne întrebe cum suntem, dacă ne e bine, dacă ne e rău, nici condoleanțe nu ne-a spus. Nu a venit la înmormântare”, a povestit Marina, înainte de a urca pe scena de la Românii au Talent.

Marina Tofoleanu: ”Mama nu a gândit cât rău ne-a făcut”

Marina Tofoleanu de la Românii au Talent, sezonul 12, nu își judecă mama pentru gestul pe care l-a făcut, fiindcă acum are un cămin, dar și o mătușă iubitoare, care îi ține loc de mamă și de tată.

”Cred că în acele momente, mama nu a gândit cât de rău ne-a făcut și cred că nici acum nu gândește, dar a fost alegerea ei să plece. Ea a crezut că pentru ea e mai bine așa decât să stea alături de familie și să ne iubească.

După ce a murit tatăl meu, am fost luată în creștere de către mătușă și locuiesc la ea de trei ani de zile. Lângă ea simt că am tot ce îmi trebuie, ea pentru mine este și mamă și tată și îi mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Mi-a oferit un cămin, un loc în care mă simt în siguranță”, a mai spus Marina Tofoleanu.

Marina Tofoleanu, apreciată de jurații de la Românii au Talent 2022

Marina Tofoleanu de la Românii au Talent 2022 a trecut în etapa următoare a concursului, după ce Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Dragoș Bucur i-au oferit voturi pozitive.

”Marina, eu trebuie să îți aplaud curajul și faptul că te-ai descurcat minunat fără să lași emoțiile să te cuprindă și să se simtă atât de tare pe cât am văzut la alți concurenți și nu neapărat de vârsta ta, ci mai înaintați în vârstă. Bravo, felicitări!”, a spus Mihai Bobonete.

”Ce îți dorești tu cel mai mult, așa cum spun versurile cântecului?”, a întrebat-o Dragoș Bucur pe concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, iar aceasta a răspuns: ”Să fiu iubită”. În timp ce Dragoș i-a replicat Marinei: ” Eu cred că te vor iubi foarte mulți oameni după ce vor vedea emisiunea asta și poate asta e cel mai important în lume”.