Marinel de la Casa Iubirii vorbește în premieră de iubita lui! Cine este și cât de serioase sunt lucrurile între ei: “S-a înscris la emisiune pentru mine” | EXCLUSIV

Marinel, fost concurent Casa iubirii sezonul 2, a vorbit în exclusivitate despre relația cu noua lui iubită, dar și despre ce părere are de concurenții din casă. Marinel a fost sincer și a spus ce îi place la iubita lui, dar și ce îl dezamăgește.

Tot acesta a spus că partenera lui a încercat să intre în competiție pentru el, dar ceva a făcut-o să nu continue și s-au cunoscut afară. Marinel a declarat că Robert este îndrăgostit de Bianca și că nu va putea forma nimic cu nimeni altcineva. În plus, fostul concurent și-a dat cu părerea și ne-a spus că Bianca are nevoie de un bărbat care să o conducă, dar și că bărbatul perfect pentru ea ar fi unul care are trupul lui Laurențiu și mintea lui Ionuț.

Marinel, totul despre iubita lui

Marinel i-a uimit pe toți fanii lui atunci când a făcut anunțul că nu mai este un bărbat singur. Acesta nu s-a ferit să se afișeze cu noua iubită pe internet și ne-a spus în premieră cât de îndrăgostit este.

„Am ținut-o ascunsă pentru că mi-am luat mult hate. M-au înjurat unii că o aveam dinainte, ceea ce nu este adevărat. Ea nu este o fată care ar accepta așa ceva. E geloasă, mai geloasă decât mine. Eu am fost gelos când mi-a spus de un fost de al ei. O cheamă Camelia și e designer vestimentar, mergem la evenimente împreună. Cel mai mult îmi place la ea gândirea ei și felul cum arată, e o fată harnică, muncitoare. Are respect față de mine și eu față de ea. E acel ceva pe care l-am căutat și uite că l-am găsit după 6-7 ani. Nu am mai avut o relație de 6 ani până la ea. Ce nu îmi place la ea că e cam ocupată, ea stă la Oradea, eu la Satu Mare și ne vedem doar în weekend. Iubita mea s-a înscris la emisiune pentru mine, dar ceva a făcut-o să nu meargă mai departe.”, a declarat Marinel.

Marinel nu regretă că a părăsit Casa Iubirii

Marinel se bucură că nu mai face parte din competiție, găsindu-și jumătatea afară. Radu e cel care îi spunea că va regreta, însă Marinel nu este de acord cu el. Cât de des urmărește acesta emisiunea?

„Nu am niciun regret legat de Casa Iubirii. Radu mi-a spus mereu că o să regret că ies, că o să îmi fie dor. Sincer, nu îmi e dor, mai ales la ce se întâmplă acum. Și dacă nu aveam iubită, nu mă mai regăseam acolo, e prea multă ceartă. Eu nu mă uit la emisiune, nici când eram eu nu mă uitam. Văd doar ce apare pe tiktok și ce îmi spune iubita mea.”, a mărturisit Marinel, la Culisele Iubirii.

