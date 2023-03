Marinela Chelaru a ajuns pe patul de spital! Actrița se luptă cu mai multe probleme de sănătate: „Mă simt tot mai rău”

In articol:

Ajunsă la venerabila vârstă de 63 de ani, Marinela Chelaru se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Maria actriță are în spate o carieră de decenii, în care i-a încântat pe români prin personajele cărora l-a dat viață pe cele mai mari scene ale țării.

În ultimii ani însă, îndrăgita artistă a început să se confrunte cu probleme de sănătate, care au făcut-o mai sensibilă. Astfel, de fiecare dată când vedeta simte că ceva nu este în regulă cu starea ei de sănătate, aceasta alege să apeleze la ajutor specializat, pentru ca lucrurile să nu se înrăutățească.

Marinela Chelaru [Sursa foto: Captură foto]

Marinela Chelaru a ajuns de urgență la un spital din Capitală

În anul 2018 artista a suferit un infarct care i-a schimbat viața și în urma căruia a fost nevoită să se supună unei intervenții chirurgicale.

În perioada pandemiei, pentru a nu-și agrava starea de sănătate, actrița a preferat să stea pe cât posibil în casă, pentru ca virusul să nu îi agraveze problemele deja existente.

După problemele la nivelul inimii, medicii i-au dat o veste dureroasă artistei. Marinela Chelaru a fost diagnosticată cu edem pulmonar, nota cu ceva timp în urmă a1.ro.

Cu două zile în urmă, marea actriță a ajuns în stare destul de gravă la un spital din București.

Aceasta a început să se simtă rău din senin, acuzând dureri la nivelul inimii. Având în vedere trecutul ei în ceea ce privește afecțiunile cardiace, artista nu a riscat și a cerut ajutor specializat.

„Am ajuns la spital pentru că nu m-am simțit foarte bine. De două zile mă simt tot mai rău. Nu mă simt bine deloc cu inima, m-a tăiat `pe motor` și acum am probleme mai tot timpul. De câte ori mă simt rău vin la spital să previn ceea ce ar putea fi și mai rău, nu stau să ajung ca problemele să devină majore. Este greu, foarte greu. Sunt nevoită să îmi fac toate investigațiile, nu am ce să fac. M-a luat așa deodată. Aștept să văd ce zic medicii că trebuie să îmi facă și un doppler că e posibil să am niște vase înfundate, asta e, ce să fac”, a declarat Marinela Chelaru, pentru FANATIK.

Îndrăgita artistă a cerut ajutorul medicilor, după ce starea ei de sănătate a început să se deterioreze. [Sursa foto: Facebook ]

