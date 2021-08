Marinela Chelaru, despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Va mai reveni sau nu actrița pe scenă? "Nu știu dacă mă mai ține inima"

Marinela Chelaru [Sursa foto: Captură tv] 19:55, aug 7, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Marinela Chelaru a trecut prin clipe dificile după ce a fost operată de urgență, în urma unui infarct, cu ceva timp în urmă. Celebra actriță, în vârstă de 62 de ani, a povestit într-un interviu pentru Impact.ro cum a decurs viața ei după acel impas și dacă are de gând să revină sau nu pe scenă.

Marinela Chelaru, despre problemele de sănătate cu care se confruntă

Actrița a trecut prin clipe grele în ultima perioadă, din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. Aceasta a povestit că nu mai are voie să facă prea multă mișcare și nici să iasă afară când temperaturile sunt ori foarte scăzute, ori foarte crescute.

Marinela Chelaru a declarat că a lăsat totul în mâinile soțului acum, bărbatul ocupându-se de tot ceea ce înseamnă cumpărături: "Nu am voie să ies pe caldură și pe frig, când este ger afară. Am stat cuminte în casă în toată această perioadă. Nici bine așa nu prea m-am mai simțit, mi-am luat medicamentele mele și cam atât. Am vrut să ies până la piață, dar nu am mai fost. Am mâncat fructe pentru că aveam în casă, mi-am făcut și înghețată. Acum soțul face cumpărăturile, dar nu prea avem nevoie, pentru că avem provizii în casă.", a precizat artista, pentru sursa citată.

De asemenea, actrița a mărturisit că nu a mai fost nici la spital în ultima vreme și ia legătura cu medicul doar prin intermediul telefonului, pentru a ține totul sub control: "Nu am mai fost nici pe la spital în ultima perioadă, vorbesc cu doctorița mea la telefon și cam atât. Este un înger de femeie. Ținem legătura pentru orice eventualitate, dar nu am avut probleme. Ultima dată mi-a schimbat medicamentele de tensiune și mă simt mult mai bine.", a mai adăugat Marinela Chelaru, pentru aceeași sursă.

Revine sau nu actrița pe scenă?

După incidentul neplăcut prin care a trecut, cunoscuta actriță a fost nevoită să renunțe la scenă. Cu toate acestea, Marinelei i-ar surâde să mai joace într-o piesă de teatru sau film, dar numai cu anumite condiții.

Astfel, artista a declarat că ar accepta să se implice într-un proiect doar având un rol mai mic, căci nu mai are puterea necesară de a interpreta un personaj principal: "Când mă uit la televizor și văd serialul cu băieții de la trupa în care am jucat și eu, îmi revin niște amintiri superbe. Nu știu dacă m-aș mai întoarce pe scenă, nu știu dacă mă mai ține inima. În primul rând, sănătatea este primordială. Îți trebuie energie, pentru că te consumă foarte mult. Trebuie să fii fizic sănătos pentru scenă. Îmi e frică să mă bag într-o chestie de asta. Sau dacă mi-ar da un rol, un regizor sau un producător, să fie unul mai mititel, atunci aș accepta. Nu trebuie să depun foarte mult efort. Îmi este dor de televiziune, de teatru și de film. Am avut niște perioade superbe în tinerețe. Nu mă uit cu mânie înapoi, ci cu drag. Nu mai pot să mă urc pe cal să cuceresc Troia, am o vârstă.", a încheiat actrița, pentru Impact.ro.