Marinela Mavrodin a postat prima imagine cu fiul ei! Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” este în culmea fericirii: „M-am topit”

Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei”, Marinela Mavrodin, radiază de fericire! La doar câteva săptămâni după ce a aflat sexul bebelușului, tânăra le-a făcut o surpriză de proporții fanilor ei și a postat prima imagine cu fiul său, pe Instagram, acolo unde păstrează legătura cu urmăritorii săi, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci fosta concurentă de la Kanal D a publicat o ecografie cu viitorul moștenitor, alături de care a scris și un mesaj.

„Bebe. M-am topit”, a scris Marinela Mavrodin, în dreptul imaginii.

Băiețelul șatenei se vede foarte bine pe ecografie, iar viitoarea mămică pare pe cât se poate de nerăbdătoare să-și strângă fiul la piept.

Marinela Mavrodin a povestit cum a aflat că este însărcinată

Invitată în emisiunea ”Online Story”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews și moderată de Cornelia Ionescu, Marinela Mavrodin a povestit cu lux de amănunte cum a aflat că este însărcinată.

Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” a explicat că, de fapt, cele care și-au dat seama că șatena ar putea fi însărcinată au fost chiar colegele de la locul de muncă, care au început atunci să facă glume pe seama sa.

Ei bine, chiar acela a fost momentul când Marinela a decis să meargă la farmacie pentru a-și achiziționa un test de sarcină, pe care l-a făcut rapid, rezultatul fiind unul pozitiv.

"Nu a fost nimic programat. Adevărul este că am fost amândoi șocați, nu ne așteptam, cel puțin nu în această perioadă. Eu am afla când eram la serviciu, iar colegele mele făceau glume că am început să cântăresc cât doi, că mănânc dulciuri, că am o sclipire în ochi. Nu mai aveam deloc stare. M-am dus la farmacie, mi-am luat un test de sarcină. Bianca, nașa bebelușului era pe canapea, eu am ieșit din baie, tremuram toată efectiv, nu am știut ce reacție să am, am făcut un mare atac de panică. Am cerut încontinuu un scaun și apă. Am fost copleșită de emoții, speriată, a fost o nebunie în mintea mea. Nu știam efectiv cum să-i zic lui Robert, mă uitam al el și îmi dădeau lacrimile.", i-a povestit Marinela Mavrodin Corneliei Ionescu,