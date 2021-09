Marinela Mavrodin de la Puterea dragostei a ajuns pe mâinile medicului! „Am avut o problemă încă de mică cu...”

In articol:

Marinela Mavrodina sau Mary, așa cum era cunoscută pe vremea când era concurentă la Puterea dragostei, și-a luat fanii de pe rețelele de socializare prin surprindere cu ultimele InstaStory-uri pe care le-a postat în urmă cu câteva ore.

Aceasta s-a filmat în timp ce se afla în cabinetul medicului, chiar de pe patul medical. Ei bine, se pare că aceasta nu a venit la doctor din cauza unor probleme de ordin medical, ci pentru unele de natură estetică. Iată la ce procedură a apelat blondina!

Marinela Mavrodin [Sursa foto: Instagram]

Marinela Mavrodin: „ Această intervenție este un moft, este o necesitate”

Fosta concurentă de la Puterea dragostei și-a anunțat urmăritorii de pe rețelele de socializare, chiar atunci când se afla pe patul medicului estetician, că urmează să își facă o intervenție, mai exact injecții cu botox. Se are că încă de la o vârstă foarte fragedă, Marinela Mavrodin s-a confruntat cu niște riduri de expresie destul de adânci. Tânăra spune că trebuie să intervină asupra lor, căci altfel poate rămâne cu niște urme destul de inestetice.

„Am ajuns la domnul doctor ca să rezolv aceste urâțenii. Acum o să-mi pun botox în trei zone. Trebuia să intervin din nou în această zonă, mai ales pentru că nu-mi place absolut deloc cum arată. Dacă este soare afară sau ma încrunt se vede horror și nu-mi place deloc.

Am avut o problemă încă de mică cu ridurile de expresie și dacă le las și folosesc fond de ten și dacă nu umblu la ele prin această procedură rămân semne. Această intervenție nu ține de un moft, este o necesitate din punctul meu de vedere, ca la 30 de ani să nu cumva să mă trezesc că am riduri cronice pe frunte, nu mi-aș dori asta și am zis să apelez la doctor”, a declarat Marinela Mavordin pe rețelele de socializare.

Marinela Mavrodin [Sursa foto: Instagram]

Marinela Mavrodin, despre implantul mamar

În urmă cu câteva luni bune, fosta concurentă de la Puterea dragostei a mai trecut printr-o operație estetică, doar că ceva mai complicată și care implica o perioadă bună de recuperare. Marinela a luat decizia de a interveni asupra bustului ei și și-a pus implanturi.

„A fost o decizie pe care am luat-o cu greu, însă m-am hotărât să mă las pe mâinile domnului doctor Pascal Dameh. Înainte să apelez la domnul doctor m-am informat extrem de mult și pot spune că am fost mulțumită de ceea ce vedeam și de recenziile dânsului. În legătură cu mine, vă pot spune că mi-a trecut orice emoție, operația a decurs perfect, durerile sunt suportabile și sunt sigură că rezultatul va fi cel așteptat¨, ne-a spus fosta concurentă de la Puterea Dragostei, în urmă cu luni bune.