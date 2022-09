Marinela Mavrodin, dezvăluiri picante de față cu mama soacră! Blondina a dezvăluit cum se înțelege cu mama lui Robert și ce i-a spus când a aflat că este însărcinată | EXCLUSIV

In articol:

Marinela Mavrodin a izbucnit în lacrimi în momentul în care a aflat că va avea un băiețel. Însărcinată în luna a treia, Mary a organizat, împreună cu logodnicul său, Robert Urucu, un gender reveal, o petrecere de aflare a sexului bebelușului, alături de familie și cei mai buni prieteni.

Cum a reacționat mama lui Robert la aflarea veștii despre sarcină?

Foarte emoționată, Mary i-a dezvăluit prezentatoarei Cornelia Ionescu faptul că numără zilele până la naștere, iar în momentul în care a aflat că este gravidă cu băiețel, a sărit în brațele lui Robert și l-a strâns puternic.

Mary și Robert sunt în culmea fericirii de când au aflat că vor deveni părinți. Și cei dragi simt același lucru, abia așteptând să vină pe lume cel mic. Mama lui Robert a stat de vorbă cu WOWbiz și a povestit cum a reacționat când a aflat că nora ei este însărcinată și cum se simte știind că va deveni bunică.

"Nu cred că pot să descriu în cuvinte, e ceva super frumos, e superb. Ne-am dorit întotdeauna să avem un nepoțel, Robert, de când era mare și realizat, a avut dorința să fie tătic. Nu ne-am așteptat, eu am fost șocată, eu am crezut că glumesc. Abia așteptăm. Ce va fi va fi, Dumnezeu să ni-l dea sănătos. Bebelușul e foarte așteptat dorit, va fi iubit la maxim. Ne-am întors din afară special pentru evenimentul ăsta, că nu puteam lipsi.", a declarat mama lui Robert Urucu.

Mary și Robert vor avea băiețel

Imediat cum au aflat sexul bebelușului, Mary și Robert au spus cum se simt că vor avea un fiu. Cu ochii în lacrimi, au dezvăluit ce se va întâmpla cu numele copilului, dar și unde apar neînțelegerile când vine vorba despre acest subiect.

"Eu îmi doream fetiță, dar sunt foarte fericită, pentru că Robert e fericit. Am fost foarte emoționată pe parcursul evenimentului, am plâns. Mă tot uitam pe cer și vedeam roz. Când am văzut că e băiat nu mi-a venit să cred.(...) O să fie o problemă foarte mare găsirea numelui și cred că o să dureze până o să se nască copilul. Asta o să fie cea mai mare problemă. O să ne contrazicem foarte mult, pentru că el are o grămadă de idei din astea de nume din Italia, pentru că acolo a copilărit, iar eu sunt mai pe tradițional așa. Trebuie să se potrivească și cu numele de familie, asta e clar. Deci, numele de familie este ceva turcesc, numele oe care îl vrea el este italian, iar cel pe care mi-l doresc eu e românesc.", a mărturisit Marinela Mavrodin, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

