Marinela Mavrodin, disperată înainte de botezul fiului ei: “Mor de frică” Ce se întâmplă cu micuțul Matthias | EXCLUSIV

Marinela Mavrodin se pregătește să își boteze băiețelul, pe micuțul Matthias! În premieră, fosta concurentă de la Puterea dragostei a venit la “Online Story by Cornelia Ionescu”, în studio, cu bebelușul în vârstă de doar cinci luni și l-a prezentat publicului.

Marinela a spus că Matthias este cuminte și, în ciuda faptului că l-a născut înainte de termen, acum, a luat în greutate, și nu are probleme de sănătate. În august va fi și creștinat așa cum se cuvine, printr-o petrecere cu mulți invitați. Totul este deja pus la punct, însă singura temere a proaspetei mămici este aceea că preotul să nu-l scufunde pe copilul ei în cristelniță.

Marinela Mavrodin, temeri înainte de botezul fiului ei

Marinela Mavrodin urmează să își boteze copilașul, însă are o mare frică. Aceasta nu își dorește ca fiul ei să fie creștinat cum prevede tradiția. Iată de ce.

"Nu vreau să îmi scufunde copilul. Mor de frică. Știu că așa este tradiția, însă eu am o panică. Am văzut foarte multe chestii și nu știu dacă o să fiu de acord. Chiar i-am spus nașului să vorbească cu preotul dacă poate să nu-l scufunde la botez. Vom face la biserica de pe 13 septembrie.", a declarat Marinela Mavrodin.

De ce a născut Marinela înainte de termen?

Marinela a născut mai devreme decât trebuia, din cauza unei probleme de sarcină. Acest lucru a speriat-o, însă totul a decurs bine. În exclusivitate, ne-a povestit ce i s-a întâmplat și prin ce a trecut înainte să îl aducă pe lume pe Matthias.

"Am născut mai devreme, cam la 37 de săptămâni, pentru că am mers la un control de rutină, să îl monitorizăm pe bebe și doamna doctor a văzut că deja placenta îmbătrânise și eu nu mai aveam lichid în placentă. Atunci doamna doctor s-a și speriat și a zis astăzi intrăm în cezariană, eu nefiind pregătită cu absolut nimic, pentru că eu sunt persoana care fac lucrurile pe ultima sută de metri de fiecare dată. Am intrat a doua zi de dimineață în cezariană, eram foarte speriată și simțeam că bebe nu mai e atât de activ și m-am speriat rău de tot, eu oricum sunt o persoană foarte panicată. Înainte să intru în operație i-am zis lui Robert să nu cumva să plece din fața spitalului, să stea acolo până află vești de la doamna doctor.", a mărturisit Marinela Mavrodin, la WOWnews.

