Marinela Mavrodin, în lacrimi la petrecerea de botez a copilului ei! Ce vedete i-au fost alături și cât de grandios a fost evenimentul: „Am făcut totul singură de la 0” | EXCLUSIV

In articol:

Marinela Mavrodin și-a botezat băiețelul cu mare fast, la un ballroom din Pipera, având 150 de invitați. După o slujbă emoționantă la biserică, Mari și iubitul ei, Robert Urucu au impresionat pe toată lumea prin modul în care au organizat, petrecerea lui Matthias Andrei.

Prezentă la fața locului, echipa WOWnews a surprins toate momentele evenimentului, în principal lacrimile mămicii până la declarațiile spuse din suflet de fostele colege de la Puterea dragostei, Berna, Manuela și Andra Volos, sau cântăreața Maria Constantin.

Marinela Mavrodin, emoționată la marea petrecere

Marinela Mavrodin a fost extrem de emoționată la petrecerea fiului ei. A vorbit despre viața de mămică, dar și despre cât efort a depus ca totul să iasă așa cum și-a dorit. La eveniment i-au fost alături mai multe persoane dragi, printre cele cunoscute aflându-se Maria Constantin, Manuela Oprișiu, Berna și Andra Volos.

„De când am născut simt un alt vibe, am altă stare de când sunt mămică. E cel mai frumos lucru. Cred că dacă m-ai fi întrebat acum 3 ani de zile dacă îmi doresc să fac un copil aș fi spus nu. Acum că îl am pe Matthias, nici măcar nu mai știu cum era viața mea înainte. Nu mai știu cum mă distram, ce lucruri mă făceau fericită. Acum efectiv mă uit la el și sunt fericită, nu mai am nevoie de nimic. Am plănuit de foarte mut timp botezul, încă de când s-a născut Matthias. Inițial am vrut să îl facem mai aproape, după trei luni, dar am zis că este destul de micuț, așa că am optat să îl facem la 6 luni. A trebuit să mă ocup singură de eveniment și să fac totul de la 0.” , a declarat Marinela Mavrodin.

Marinela Mavrodin, speriată înainte de botezul fiului ei

Înainte de botez, Mari era foarte speriată în ceea ce privea slujba de la biserică.

Ne-a acordat un interviu în care ne-a mărturisit ce a discutat cu preotul dinainte.

"Nu vreau să îmi scufunde copilul. Mor de frică. Știu că așa este tradiția, însă eu am o panică. Am văzut foarte multe chestii și nu știu dacă o să fiu de acord. Chiar i-am spus nașului să vorbească cu preotul dacă poate să nu-l scufunde la botez. Vom face la biserica de pe 13 septembrie." , a spus Marinela Mavrodin, la WOWnews.

