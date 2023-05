Marinescu intră în cușcă cu Romeo Vasiliu, dar mai lansează o provocare! Vrea să se bată cu Cristian Comănici: "Încă are ceva cu mine" | EXCLUSIV

In articol:

Cristian Marinescu, aflat în sală, a făcut și el o dezvăluire surprinzătoare. Se va bate în următoarea gală RXF cu Romeo Vasiliu, apoi îl va provoca în ring pe rivalul său, Cristian Comănici.

Cristian Marinescu se va lupta cu Romeo Vasiliu într-o gală viitoare RXF. Cu toate acestea, mai are pe listă un adversar pe care vrea să îl ia cu el în cușcă. Este vorba despre Cristian Comănici, cu care a avut dispute și în trecut.

"Dacă Cristian Comănici își dorește să intre și are curajul necesar de a intra într-un meci cu mine în cușcă îl aștept cu cel mai mare drag. Eu nu am nimic personal cu el, probabil că el are încă ceva cu mine și dacă vrea să ducem războiul de Puterea dragostei, unde știm cu toții că el a fost detronat de către mine, îl aștept în cușcă, dar nici aici nu are șanse. În show-ul matrimonial l-am obosit psihic pe Cristian Comănici, aici o să îl obosesc și prin prisma loviturilor și prin prisma faptului că știe foarte bine că psihicul meu este imbatabil și nu cred că există la ora actuală vreo persoană chiar aici în cadrul galei RXF care să fie mai puternic psihic decât sunt eu." , a declarat Cristian Marinescu.

Cristian Marinescu, declarații incendiare despre Maria Lungu

Marinescu susține că nu el este cel care face pași spre împăcare, ci fosta lui iubită.

Se pare că Maria l-ar dori înapoi pe acesta, însă el nu o mai dorește deloc.

"Nu știe să mă dezbrace, știe doar să mă îmbrace. Eu eram în tricou, voiam să îl dau jos și ea punea geaca pe mine. Stai, îmbracă-te, că nu e cazul. Nu e genul ăsta. Pașii spre mine ea îi fac, eu nu fac niciun pas. Eu refuz o dată, de două ori, de trei ori și la un moment dat accept și eu. Faza cu gunoiul cred că a fost un motiv să ne vedem. Ea vorbește foarte prost de mine peste tot. În același timp, mă sună și îmi zice că îi e dor de mine, că mă iubește, că vrea să știe dacă mai sunt bine, dacă mai am ceva pentru ea. Nu viața mea, nu mai am nimic pentru tine, ce am avut pentru tine e de mult apus. Au existat tot felul de conversații între noi. Eu nu o caut, nu am treabă cu ea, nu vreau să o deranjez. Dacă era, mă întorceam până acum.", a mărturisit Marinescu, la WOWnews.

