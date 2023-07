Marinescu și-a spus părerea sinceră despre Romeo Vasiloni, după ce ispita s-a pupat cu iubita lui: "L-am crezut mai bun ca mine" | EXCLUSIV

In articol:

Romeo Vasiloni și Cristian Marinescu au intrat în cușca RXF, în urmă cu câteva săptămâni, atunci când au decis să încheie în rând disputa din cauza Mariei Lungu.

Ispita s-a sărutat cu iubita fostului concurent de la Puterea Dragostei, iar gestul l-a costat prietenia dintre ei.

Romeo Vasiloni și Cristian Marinescu s-au cunoscut în casa Puterea Dragostei. Deși Romeo a reușit să bage sentimentul de frică în foștii concurenți, Marinescu a mărturisit că nu s-a temut niciodată de el și tocmai de aceea a decis să intre în cușcă. Tot Romeo a fost și cel care l-a încurajat pe Cristian să își depășească teama și chiar a avut încredere că ar face față cu brio în ring.

Imediat după ce a obținut victoria, Cristian Marinescu a acordat un interviu pentru WOWnews, unde și-a spus și părerea sinceră despre adversarul său. Cele două vedete au îngropat securea războiului!

Cristian Marinescu și-a spus părerea despre Romeo Vasiloni

Lupta din cușca de MMA s-a încheiat după trei reprize, iar învingător a fost Cristian Marinescu. La scurt timp după ce s-a încheiat meciul, fostul concurent de la Puterea Dragostei a vorbit cu Cornelia Ionescu și a dezvăluit ce crede despre adversarul pe care l-a avut în gala RXF.

"Romeo este o persoană pe care, așa cum știți, toți acolo la emisiune au avut un pic frica lui. Eu pot spune că nu am avut frica lui, dar l-am crezut mai puternic ca mine.

Nu pot spune că l-am dovedit, a fost o luptă frumoasă, crâncenă, nu realizez cât de repede s-a terminat și da, am câștigat", a explicat Cristian Marinescu, la WOWnews.

Marinescu recunoaște însă că Romeo nu s-a antrenat foarte mult și poate tocmai de aceea i-a fost atât de ușor să obțină victoria.

"El nu s-a antrenat foarte mult, dar diferența dintre noi doi a fost că el a avut cunoștințe și acest bagaj al luptelor. Eu, așa cum am mai spus, nu m-am bătut niciodată și nu am fost pentru, dar cred că îmi place să mă bat și pot să fac asta în continuare", a mai adăugat Marinescu.

Ispita Romeo, cuvinte frumoase la adresa lui Marinescu

După meci, Romeo a avut o serie de cuvinte frumoase la adresa lui Cristian Marinescu. Vedeta a mărturisit că a avut mereu încredere în el și l-a considerat un sportiv bun.

"Eu am spus dintotdeauna că Marinescu e un sportiv, e un bărbat care poate, iar în seara asta a dovedit-o. Mă bucur pentru el. Nu vreau să îmi caut scuze, dar, după cum s-a văzut, nu am avut condiție fizică deloc. A treia repriză a fost cea mai grea, am vrut să renunț, dar n-am făcut-o", a mărturisit Romeo, la WOWnews.

Romeo s-a sărutat cu Maria Lungu

Disputa dintre Romeo Vasiloni și Cristian Marinescu a avut la bază un motiv extrem de controversat, Maria Lungu! Ispita s-a sărutat în trecut cu iubita fostului concurent de la Puterea Dragostei și astfel s-a încheiat prietenia dintre ei.

"Printre altele, și Maria este unul dintre motivele care ne-a făcut pe noi să ne separăm ca amici, ca prieteni și cred că în seara asta s-a încheiat în ring această dispută. În primă fază, în emisiune, am fost nu doar amici, ci prieteni. Pentru femei s-au dus cele mai mari războaie", a explicat Romeo Vasiloni, la WOWnews.

