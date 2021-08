Marinescu și Maria de la Puterea dragostei, pregătiți să facă pasul cel mare? „Ea e aleasa”

In articol:

Cristian Marinescu și Maria s-au cunoscut în casa Puterea dragostei, iar relația lor a trecut prin multe despărțiri și împăcări. Cei doi se află în aceste momente în București, iar fotografiile și videoclipurile pe care le postează pe internet îi bucură foarte mult pe urmăritori.

Înainte de Marea Finală a sezonului trei, cei doi concurenți petrec tot mai mult timp împreună. Cristian Marinescu a decis să își scoată iubita în oraș cu fiecare ocazie pe care o are, iar cei doi nu există să arate cât de mult țin unul la celălalt. Concurentul a postat un videoclip cu iubita lui, în timp ce se aflau la o terasă din Capitală. În timp ce o filma pe Maria, Cristian Marinescu a transmis: „Ea e aleasa”, moment în care blondina a început să râdă subtil.

Maria de la Puterea dragostei [Sursa foto: Instagram]

Maria Lungu de la Puterea dragostei, după despărțirea de Cristian Marinescu

La începutul lunii august, Cristian Marinescu și Maria de la Puterea dragostei și-au spus din nu adio. Nu este pentru prima dată când cei doi anunță că se depart definitiv. Pe pagina ei de Instagram, blondina a postat un mesaj dur la adresa fostului ei iubit.

„Dragii mei, e pentru prima dată când îmi spun of-ul aici fără perdea. Am fost umilită, am fost înjosită, am fost trădată, dar am trecut peste în numele iubirii. DA! Am făcut și eu greșeli peste care s-a trecut cu vederea, recunosc. Vi s-a prezentat un cuplu la TV care nu corespunde cu realitatea, în spatele căruia se ascundeau jigniri și ambiții, unde am fost târâtă cu nepăsare într-un joc de care nu eram nici eu conștientă. Aici vreau să pun punct umilinței pentru că efectiv nu mai pot să tac. Am ajuns să mă prezint în ultimul hal pentru a proteja o persoană care mă folosește pentru scopuri competiționale”, a scris Maria de la Puterea dragostei, pe pagina ei de Instagram.