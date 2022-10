Mario Fresh a văzut moartea cu ochii, după un accident teribil: „Nu mai aveam sânge în mine”. Totul s-a întâmplat sub privirile neputincioase ale tatălui său: „A albit”

In articol:

Mario Fresh a avut o copilărie frumoasă, de care își amintește cu drag, dar recunoaște că a trecut și prin câteva momente mai puțin fericite, când era mic.

Invitat recent în cadrul podcastului moderat de Damian Drăghici, artistul a povestit cum a fost la un pas de tragedie, după ce a suferit un accident cumplit, la vârsta de 8 ani.

Mario Fresh: "La 8 ani era să mor, am intrat cu bicicleta într-o vitrină și m-am tăiat tot"

Ca orice copil, Mario Fresh a avut parte de mai multe peripeții în trecut, dar de departe cea care i-a rămas întipărită adânc în minte a fost atunci când a văzut moartea cu ochii. Pe vremea când avea 8 ani, artistul a intrat cu bicicleta într-o vitrină și s-a rănit grav.

Tatăl lui, care a fost martorul întregului incident, s-a speriat groaznic când și-a văzut fiul plin de sânge: "Am avut foarte multe pățanii, deși nu eram obraznic sau ceva, dar am avut ghinioane. La opt ani era să mor, am intrat cu bicicleta într-o vitrină de doi metri și m-am tăiat tot, m-au dus la spital și nu mai aveam sânge în mine, de-abia mă mai țineau părinții.(...) S-a blocat ghidonul, eram în fața tatălui, el construia un chioșc și asambla ceva. S-a ridicat să se îndrepte puțin și a văzut cum am intrat în vitrină. Atunci a albit.", a povestit Mario Fresh, în cadrul podcastului amintit.

"Eu întrebam doar dacă mergem la spital"

Artistul, care nu poate uita nici acum acel eveniment nefericit din viața lui, își amintește că nu-și dorea să ajungă pe mâinile medicilor, deoarece avea o fobie de spital:"(...) M-au cusut în ziua respectivă (n. red. la spital), am stat vreo 2-3 nopți și după m-au trimis acasă. Pe moment, pare mult mai grav. Eu întrebam doar dacă mergem la spital, pentru că îmi era frică de spital și tata îmi spunea că nu mergem.", a mai spus Mario Fresh, în podcastul lui Damian Drăghici.