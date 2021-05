Mario Fresh are gânduri de însurătoare cu Alexia Eram. Dezvăluiri fără perdea: ”Iubesc prea mult”

In articol:

Mario Fresh este unul dintre tinerii artiști de la noi din țară, care se bucură de un succes enorm pentru care a muncit ani la rând. Cântărețul este foarte apreciat datorită pieselor de dragoste pe care le-a lansat de-a lungul timpului și cu care a dat lovitura de fiecare dată.

Tânărul se iubește de o lungă perioadă cu Alexia Eram, fata Andreei Esca, celebra prezentatoare de știri.

Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată și pare că nimeni și nimic nu-i poate despărți! Mario a fost invitat în podcast-ul lui Radu Tibulca, acolo unde a făcut dezvăluiri atât despre viața personală, cât și despre ruptura de Alex Velea și Antonia. Ba mai mult decât atât, cântărețul a recunoscut că are planuri de viitor cu Alexia și că vrea să o ceară în căsătorie, însă toate la timpul lor.

” Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a mărturisit Mario Fresh.

Mario Fresh, despre ruptura de Alex Velea și Antonia

Artistul a recunoscut că a iubit prea mult persoanele care nu meritau și astfel, a sfârșit dezamăgit. ”Câteodata sunt puțin prost. Iubesc prea mult. Nu se pune problema de relația mea cu Alexia. Este vorba de câtă iubire dăruiesc oamenilor care nu merită. Am fost recent foarte dezamăgit și neplăcut surprins de foarte multe persoane din viața mea, atunci când s-a făcut ruptura aia. Foarte mulți oameni m-au abandonat și eu i-am iubit foarte mult pe toti. Cei care m-au abandonat..puteam să fac orice pentru ei. Pur si simplu, de azi pe maine, nu am mai existat pentru ei”, a povestit Mario Fresh.