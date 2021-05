Mario Fresh, despre ce s-a întâmplat după ce a încheiat prietenia cu Alex Velea și Antonia: „Foarte mulți oameni m-au abandonat”

In articol:

Mario Fresh a a juns în scurt timp la inimile fanilor. Melodiile sale sunt printre cele mai apreciate de publicul din România, iar piesele sale ajung rapid să se audă la mai toate posturile de radio.

Tânărul s-a lansat în industria muzicală autohtonă cu ajutorul lui Alex Velea, care l-a ghidat și a văzut potențial în el.

După o foarte bună prietenie, la finalul anului trecut, atât Mario Fresh, dar și Lino Golden au părăsit Golden Boy Society, iar un război al declarațiilor a început între cei doi și artist. Nici Alexia Eram, iubira lui Mario, care era foarte bună prietenă cu Antonia, acum nu-și mai vorbesc. Iată ce spune Mario Fresh despre ce s-a întâmplat după ce a decis să rupă orice legătură cu mentorul său.

Mario Fresh [Sursa foto: Instagram]

Mario Fresh: „Câteodată sunt puțin prost”

La finalul anului trecut, Mario Fresh a trecut printr-una dintre cele mai rele experiențe din viața sa. A rupt legătura cu Alex Velea și Antonia, doi oameni la care ținea enorm și care au avut un impact incredibil de mare în viața lui.

După ce s-a îndepărtat de el și alte persoane l-au dat uitprii, persoane pe care, de asemenea, el le respecta și la care ținea enorm. Tânărul artist spune că a rămas profund dezamăgit de unii pe care îi considera prieteni.

„ Câteodată sunt puțin prost. Iubesc prea mult. Nu se pune problema de relația mea cu Alexia. Este vorba de câtă iubire dăruiesc oamenilor care nu merită. Am fost recent foarte dezamăgit și neplăcut surprins de foarte multe persoane din viața mea, atunci când s-a făcut ruptura aia. Foarte mulți oameni m-au abandonat și eu i-am iubit foarte mult pe toți. Cei care m-au abandonat.. puteam să fac orice pentru ei. Pur și simplu, de azi pe mâine, nu am mai existat pentru ei”, a declarat Mario Fresh în cadrul unui podcast.

Mario Fresh [Sursa foto: Instagram]

Mario Fresh și Alexia Eram, planuri serioase de căsătorie

El și fiica Andreei Esca sunt împreună de câțiva ani, iar dragostea dintre ei crește în fiecare zi. Nu este pentru prima dată când artistul face dezvăluiri despre căsătorie. Se pare că cei doi au planuri serioase pentru viitor.

„ Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a dezvăluit artistul.