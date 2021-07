Mario Fresh, despre problema de sănătate cu care se confruntă: “Mă simțeam așa..strâns de toate“

Mario Fresh [Sursa foto: Instagram] 14:13, iul 24, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Mario Fresh a fost invitat, astăzi, în emisiunea Teo Show. Artistul a vorbit despe noul său single și despre povestea care se află în spatele melodiei. Cântărețul a făcut câteva declarații cu privire la starea lui de sănătate, lucru ce i-a îngrijorat pe fanii îndrăgitului artist.

Iubitul Alexiei Eram a povestit care a fost sursa inspirației sale în ceea ce privește noua melodie a verii din repertoriul lui Mario Fresh.

“ Am făcut piesa după un atac de panică de jumătate de oră .” a mărturisit Mario Fresh.

Teo Trandafir s-a aratat imediat îngrijorată de starea de sănătate a artistului, așa că Mario Fresh a continuat: “ Am avut un atac de panica, nu mă simțeam bine, mă simțeam așa…strâns de toate .“

Întrebat, mai apoi, ce i s-a întâmplat, cântărețul a recunoscut că făcut un atac de panică, fără să fi fost o cauză anume la mijloc.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Alexia Eram și Mario Fresh, la un pas de despărțire? Fiica Andreei Esca a confirmat

“ Nu știu ce aveam. Era ziuă și m-am uitat pe geam și de la asta a plecat .” a mai spus artistul.

Totuși, Mario Fresh a declarat că nu are atacuri de panică prea des și că acestea se activează atunci când este suprasolicitat, oboseala punându-și amprenta pe viața tânărului artist: “ Nu fac foarte des, fac în momente critice când simt corpul foarte oboist și simt că sunt sleit de puteri și atunci îi dă și la creier, îți dai seama. Sunt foarte oboisit. De abia pot să am grijă de mine .”

Mario Fresh și Alexia Eram, probleme în cuplu?!

Nu de puține ori s-a zvonit că tânărul cuplu este la un pas de a-și spune “Adio”. Mario Fresh și Alexia Eram au o relație de câțiva ani, presărată cu pasiune, dar și cu momente de gelozie, după cum cei doi au declarat.

Mario Fresh și Alexia Eram[Sursa foto: Instagram]

Recent, artistul și fiica Andreei Esca au plecat separat la mare. Alexia Eram a petrecut cu fetele, în timp ce Mario Fresh s-a distrat alături de gașca lui de prieteni.

Citeste si: Tatăl Andreei Esca, dezamăgit după ce aceasta a dat la Jurnalism! „Am fost supărat” În ce domeniu își dorea să activeze fiica lui

Cu toate acestea, Mario Fresh a declarat că își dorește ca relația să înainteze și are planuri mari alături de iubita lui.

“ Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit .” a declarat mai demult Mario Fresh.