Mario Fresh, interviu fără perdea! A vorbit despre Alex Velea și Smiley, după ce a pus stop colaborărilor cu ei: "Am furat cât de mult s-a putut" | EXCLUSIV

Mario Fresh ne-a acordat un interviu exclusiv, unde a vorbit despre ce proiecte pregătește în următoarea perioadă, despre piesa care a atins aproximativ 1,7 milioane în shazamuri, dar și de unde își ia inspirația pentru melodiile lui, care ajung peste noapte hit.

Mario Fresh, dezvăluiri despre colaborarea cu Alex Velea și Smiley

Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, artistul a povestit că muncește foarte mult pentru ca melodiile sale să ajungă în trending, dar și despre faptul că nu și-ar dori niciodată să ia o pauză de la celebritate. Mario a menționat că mentorii lui au fost Alex Velea și Smiley, povestind că aceștia l-au format ca artist de la nume până la carieră muzicală, dar și că le este recunoscător.

În urmă cu ceva timp, în presă vuia un scandal între Mario Fresh și mentorii lui în muzică, Alex Velea și Smiley. Tânărul a ales să nu mai lucreze cu ei, iar asta a iscat câteva comentarii negative apărute public. Timpul a trecut, iar acum Mario Fresh spune lucrurilor pe nume și vorbește despre experiența lui, alături de cei doi mari artiști.

"Alex Velea a fost mentorul meu, toată lumea știe. Velea cu Smiley, de la 8 ani, chiar 7. Am fost în echipă cu ei, ei m-au format ca și artist, ei m-au creat, ei mi-au dat până și numele. Le datorez toată cariera mea lor și le mulțumesc pentru asta. E extraordinar de frumos să lucrez cu ei, am crescut împreună cu ei și am furat cât de mult s-a putut, că de fapt asta e meseria în domeniul nostru. Să furi cât mai mult, să vezi cum se fac lucrurile la nivel înalt. Asta am făcut și eu, am ajuns să fiu și eu unul dintre ei. Îi pup pe băieți.", a declarat Mario Fresh.

"Necesar", hitul care i-a adus succesul lui Mario Fresh

Dintre toate piesele lui Mario Fresh, cea cu care chiar a dat lovitura este "Necesar". A fost locul 1 în topuri foarte mult timp și încă răsună la radio atât în țară, cât și în străinătate. Artistul ne-a povestit cât de mult succes a avut cu acest hit și cât de fericit este pentru rezultatele avute de pe urma lui.

"Cred că 'Necesar' face parte din calupul ăla de 5-10 piese cele mai ascultate din România din toate timpurile. Mi se pare că a rămas acolo. Ne bucurăm că a fost așa și nu s-a terminat aici cu piesa asta, urmează remake-uri. Avem 1,7 milioane de Shazamuri la piesă. Nu știu dacă există o piesă mai mare la numere ca și shazamuri din România. Urcă foarte mult în vizualizări, suntem pe radio în foarte multe țări.", a mărturisit Mario Fresh, la WOWnews.

