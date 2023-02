Mario Fresh, mesaj pentru Alex Velea, după ruptura cu scandal dintre ei: ”Nu ajungeam aici” Artistul s-a întors în timp și a făcut mărturisiri neașteptate

In articol:

Mario Fresh a pornit pe drumul celebrității încă de la o vârstă fragedă. Dar a ajuns să fie cunoscut la scară largă abia după ce a intrat în echipa lui Alex Velea.

Partenerul Antoniei a adunat o gașcă mare în jurul lui și pe toți i-a numit ”băieții lui de aur”.

Doar că, în urmă cu câțiva ani, când nimeni nu se aștepta, Lino și Mario Fresh au părăsit gașca. Ba chiar s-a lăsat și cu scandal, în spațiul public, replicile acide venind și de o parte și de alta.

Citește și: Mario Fresh, imagini emoționante de pe patul de spital! Cântărețul s-a filmat cu perfuzia în mână: „Mă pun la somn”

Mario Fresh, recunoscător artiștilor care l-au îndrumat spre succes

Doar că acum, pe Instagram, acolo unde este foarte activ și unde împărtășește totul cu admiratorii lui, iubitul Alexiei Eram s-a reîntors în timp și a făcut publice imagini și vorbe de-a dreptul emoționante.

Cu privire la mentorul său, Alex Velea, tânărul artist are numai cuvinte de laudă și spune că fără el nu ar fi ajuns astăzi să fie unde și cum este.

Citeste si: O taxă nouă pentru români de la 1 martie 2023! Se aplică în domeniul HORECA- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

De asemenea, deși nu mai sunt prieteni la cataramă ca odinioară, cântărețul spune că nu a uitat nici măcar o clipă binele pe care i l-a făcut Velea și momentele frumoase și glorioase petrecute cot la cot.

”Fără tine, cu siguranță, nu se putea! Cu siguranță nu ajungeam aici. Cu siguranță drumul nu era același. Momentele frumoase sunt tatuate”, a scris Mario Fresh, în dreptul unei imagini vechi cu Alex Velea.

Citește și: Alexia Eram și părinții lui Mario Fresh, în culmea disperării. „I-am distrus, nu mai poate nimeni în casa aia”

De altfel, nu doar Alex Velea a contribuit la creșterea sa profesională și personală, ci și alți mulți artiști. Imaginile de arhivă publicate cu Smiley, Tgeor Rose, Ruby, Cabron, Lino Golden, Boier Bibescu, DOC și Antonia vorbesc de la sine.

Citeste si: “Întotdeauna m-a apostrofat atunci când a considerat că ceva nu e potrivit sau nu-i place!” Cine o pune la punct pe Niculina Stoican- kfetele.ro

Citeste si: Mărțișor 2023. Mituri despre firul alb-roșu oferit în prima zi de primăvară. Tot ce trebuie să știi despre simbolul care vestește începutul primăverii- stirilekanald.ro

Citeste si: Leonardo DiCaprio s-a întors la Madalina Ghenea? Cum au fost surprinși cei doi într-un club din Milano- radioimpuls.ro

Însă, chiar și așa, Mario Fresh a ținut să le mulțumească public pentru tot ce l-au învățat în acești ani de când se află în lumina reflectoarelor, pentru că îi sunt aproape și pentru că l-au lăsat cu amintiri de suflet.

”Mă uitam acum prin poze. Am realizat că am avut cea mai tare adolescență și că toți oamenii din jurul mereu au pus câte o cărămidă (mai mică sau mai mare) la formarea mea. La formarea lui Mario Fresh. Le mulțumesc din toată inima pentru tot. Am muncit mult, am învățat de la ei. I-am ascultat. Am furat meserie. Le datorez numai mulțumiri!”, a mai scris cântărețul.

Mario Fresh, mesaj pentru Alex Velea, după ruptura cu scandal dintre ei [Sursa foto: Instagram]