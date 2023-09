Mario Fresh nu mai are silueta de altădată! Câte kilograme s-a îngrășat iubitul Alexiei Eram: „M-am răsfățat! Acum începem din nou să fim serioși”

In articol:

Mario Fresh se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți din țara noastră. Artistul se bucură de o carieră în plină ascensiune și se poate declara un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. Pe plan profesional se bucură de un succes răsunător, iar versurile pieselor sale sunt apreciate de o mulțime de fani.

Mai mult decât atât, se pare că nu doar în industria muzicală a dat lovitură, ci și în viața personală. Artistrul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alexia Eram, fiica Andreei Esca. Cei doi formează un cuplu de șapte ani și sunt mai îndrăgostiți ca oricând.

Recent, artistul a vorbit despre faptul că a avut o vară cu foarte multe evenimente, motiv pentru care a adunat câteva kilograme în plus, însă nu se stresează foarte tare din acest punct de vedere.

Câte kilograme a acumulat Mario Fresh?

Se pare că Mario Fresh a avut parte de o perioadă aglomerată, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Se pare că fuga dintr-un colț în altul al țării, dar și numeroasele evenimente la care a participat și-au pus amprenta asupra sa. Tocmai din acest motiv, artistul s-a îngrășat nici mai mult, nici mai puțin de opt kilograme.

În ciuda faptului că nu mai are silueta din trecut, iubitul Alexiei Eram este pregătit să revină în forță și nu se stresează prea tare din acest punct de vedere.

Citește și: Mario Fresh i-a spus asta Alexiei Eram, chiar de ziua ei de naștere! Mesajul pe care i l-a transmis public artistul, fără nicio reținere: „Nu uita să-ți reamintești în fiecare dimineață”

Mai mult, a mărturisit că va adopta un stil de viața sănătos, o dietă echilibrată, dar și multe opre petrecute în sala de fitness pentru a scăpa rapid de kilogramele nedorite.

„Luna august a fost o lună destul de grea pentru noi pentru că avem foarte multe zile de naștere și am luat câteva kilograme în plus. Mai mâncăm una-alta, mai bem una-alta și așa se întâmplă, am luat 8 kile frumoase, ale mele. M-am răsfățat! Acum începem din nou să fim serioși, dar mă descurc, dau foarte repede jos, dacă stau două săptămâni liniștit și îmi fac cardio de zi cu zi și dieta corespunzătoare este ok ”, a mărturisit Mario Fresh pentru click.ro.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Părinții unui copil mort din Suceava au refuzat să-i doneze organele care ar fi salvat trei micuți, la sfatul duhovnicului- stirileprotv.ro

Câte kilograme s-a îngrășat Mario Fresh? [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Mario Fresh și-a dus iubita într-un loc cu totul special de ziua ei! Iată în ce lux a aniversat Alexia Eram 23 de ani| EXCLUSIV

Cum o răsfață Mario Fresh pe Alexia Eram?

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbiz. Cei doi sunt împreună de șapte ani, iar în tot acest timp s-au susținut reciproc și au fost întotdeauna alături unul de celălalt. Se pare că sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi, iar artistul recunoaște că adoră să îi facă surprize iubitei sale. Mai mult, mărturisește că se cunosc foarte bine și își știu deja gusturile unul celuilalt, motiv pentru care niciodată nu dau greș când vine vorba de cadouri.

Citește și: „Vă invit la mine” După ce Alexia Eram și-a achiziționat un bolid de lux, a venit și rândul lui Mario Fresh! Artistul le-a mărturisit fanilor săi că și-a cumpărat un apartament pe litoral: „Nu uitați să munciți pentru visul vostru”

„Da, îi fac surprize. Cadourile de ziua ei i le comand pe internet și aștept să treacă ziua ei ca să nu le caute nicăieri, după care vin și îi dau cadoul (…) Iubirea e necesară, suntem doi oameni care știm ce vrem de la viață, știm ce vrem unul de la celălalt și ne cunoaștem destul de bine. Avem 7 ani de relație !”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.

Citeste si: „Tatăl meu este abuziv cu mine, și nu numai cu mine, ci și cu fratele meu. Bea vreo două sticle de vin pe zi.” Fiul cel mic al Adrianei Bahmuțeanu a făcut declarații neașteptate despre comportamentul lui Silviu Prigoană- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 septembrie 2023. Ce sărbătoare mare este azi în Biserica Ortodoxă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Primele declarații ale șoferului drogat care a ucis doi tineri în localitatea 2 Mai. Cum își justifică fapta- radioimpuls.ro