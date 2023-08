Mario Fresh și-a dus iubita într-un loc cu totul special de ziua ei! Iată în ce lux a aniversat Alexia Eram 23 de ani | EXCLUSIV

In articol:

31 august este o zi specială pentru Alexia Eram. Este ziua ei de naștere și anul acesta a împlinit 23 de ani. Urările au curs pe paginile ei de socializare, fiind felicitată și primind mesaje deosebite.

Fiica Andreei Esca este foarte urmărită și areciată în rândul tinerelor, fiind privită ca un model în ceea ce privește fashion și beauty. În aceste momente, Alexia și iubitul ei se află în Grecia, Mykonos, într-o locație de vis, într-o vacanță așa cum oricine și-ar dori.

Alexia Eram, zi de naștere în lux, cu Mario Fresh

Alexia Eram a împlinit frumoasa vârstă de 23 de ani și a preferat să își petreacă ziua doar cu iubitul ei, Mario Fresh. Aceștia sunt plecați de câteva zile într-o vacanță splendidă în Grecia. Sunt cazați, bineînțeles în lux, la o vilă de vis. În toate zilele nu a lipsit plimbarea cu iahtul și ședințele foto, care au fost postate pe rețelele sociale.

WOWbiz vă prezintă cât trebuie să scoți din buzunar dacă vrei o experiență similară celor doi. Pentru a sta o noapte în locul de poveste din Mykonos trebuie să plătești în jur de 4000 de lei. La valoarea lor, nici nu se pune problema. Mario Fresh este unul dintre cei mai apreciați și solicitați artiști, iar Alexia are proiecte media și publicitare pe bandă rulantă.

Alexia Eram a recunoscut că este geloasă

Alexia Eram a recunoscut că se confruntă cu sentimente de gelozie, atunci când vine vor ba despre relația ei cu Mario Fresh. Este normal, atunci când există iubire mare într-un cuplu. Totuși, lucrurile nu se întâmplă la modul exagerat, apreciind și ea frumusețea unei femei.

„Nu sunt o persoană foarte relaxată, sunt foarte irascibilă de fel, dar nu sunt nici o persoană foarte nervoasă de fel. Sunt agitată de fel. Sunt geloasă cum orice om e gelos. Nu cred că există să nu fii gelos. Cred că în orice relație există o mică parte de gelozie, nu cred că există relații în care să nu fie deloc, așa că este bine asta. Dacă nu ar fi gelozie înseamnă că ceva nu e ok. Nu poate să fie omul cu ochelari. Are voie să zică dacă o fată e frumoasă, are dreptate. Este firesc. Dacă vezi pe cineva frumos, afirmi asta. Asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple ceva”, ne-a declarat Alexia Eram.

