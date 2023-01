Mario Fresh și Alexia Eram, despărțiți de sărbători. Artistul a dezvăluit motivul pentru care nu au fost împreună: „Nu e tocmai ușor”

In articol:

Mario Fresh și Alexia eram formează unul dintre cele mai cunoscute și iubite cupluri din showbizul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de circa șase ani și sunt de nedespărțit.

Chiar dacă de multe ori s-a vorbit în presă despre o eventuală despărțire a acestora, vedetele au demonstrat că relația lor este mult mai puternică și că se iubesc necondiționat.

Mario Fresh a petrecut sărbătorile de iarnă departe de iubita lui

Dacă majoritatea oamenilor au petrecut Crăciunul alături de familie, dar și de persoana iubită, acest lucru nu s-a întâmplat și în cazul lui Mario Fresh. Artistul și iubita lui, Alexia Eram, au petrecut sărbătorile de iarnă separat. Cântărețul a stat împreună cu familia sa la Iași, în timp ce fiica prezentatoarei de știri Andreea Esca a fost la 7000 de kilometrii distanță de el.

Se pare că artistul nu a putut să își ia viza pentru a merge alături de iubita sa. Plecarea la New York nu a fost una plănuită din timp, iar această decizie a fost luată pe ultima sută de metri.

„ Extraordinar de liniștit (n.r. cum a petrecut Crăciunul), cu familia la Iași. De Revelion voi avea concert la Codlea. Nu am mers cu Alexia la New York că nu am apucat să-mi iau viza de America, nu e tocmai ușor să iei o viză atât de repede și ne-am gândit pe ultimul moment”, a mărturisit Mario Fresh.

Dacă Crăciunul l-au petrecut separate, noaptea dintre ani i-a prins pe cele două vedete împreună. Alexia Eram a fost alături de iubitul său la concertul pe care acesta l-a susținut la Coldea.

Ce planuri are Mario Fresh pentru 2023

Anul 2023 se anunță a fi unul destul de bun pentru Mario Fresh. Artistul a dezvăluit că pe plan profesional își dorește ca în acest an să facă la fel de multă muzică ca în 2022, iar în cel personal nu își dorește decât sănătate.

„ Pentru anul viitor vreau să fac multă muzică, cum am dat pe 2022 la fel vreau să dau la fel pe 2023. Pe plan personal vreau să fiu sănătos, că restul merg”, a mai adăugat artistul.

Mario Fresh, cadou scump pentru părinții lui

Artistul nu se uită la bani când vine vorba de familie. Acesta s-a săturat ca în ziua de Crăciun să primească numai el cadouri, așa că, de data aceasta, a devenit chiar el Moș Crăciun pentru părinții săi. Vedeta i-a surprins pe cei care i-au dat viață cu o nouă mașină. Iubitul Alexiei Eram și-a luat părinții cu el la un showroom de autoturisme, iar atunci când au ajuns acolo, Mario Fresh i-a înmânat o cheie tatălui său și i-a transmis că aceasta e noua lui mașină. Atât tatăl, cât și mama artistului au fost derutați. Artistul a filmat reacția acestora și a postat-o în mediul online.

„Au fost cuminți o viață întreagă, NU doar anul asta!!! Iar atunci când visele tale se îndeplinesc, fă-le viața pe cât posibil de frumoasă și celor din jurul tău. Mom&Dad vă iubi! Am și filmat momentul” , a scris Mario pe contul său de Instagram.