Mario Fresh și Alexia Eram, ipostaze fierbinți în pat! Iată cum s-au filmat cei doi

In articol:

Mario Fresh și Alexia Eram formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de mai bine de cinci ani, iar relația lor evoluează de la o zi la alta. Pe pagina sa de Instagram, cântărețul a împărtășit mai multe videoclipuri din intimitatea lui și a iubitei sale.

Cei doi se aflau în dezbrăcați în pat, iar Mario Fresh a decis să le povestească urmăritorilor săi un lucru pe care l-a observat în utlima perioadă la iubita lui.

„Mi-am dat seama că a început să fie foarte strângătoare. Ține foarte mult la banii pe care îi cheltuiște. De exemplu am fost la cumpărături și a făcut ea cumpărăturile, a luat un șampon și un balsam pentru casă, pentru casa mea, eu așa am crezut. A venit cu ele la mine pentru că în seara aia a dormit la mine. Și ce să vezi, astăzi când m-am dus să mă spăl pe cap la baie nu mai erau și am întrebat-o unde sunt acele șampoane și a zis că le-a luat acasă”, a povestit Mario Fresh, la InstaStory. Alexia Eram s-a amuzat de povestea pe care iubitul ei le-a împărtășit-o internauților.

Mario Fresh și Alexia Eram sunt împreună de cinci ani de zile [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: O îndrăgită cântăreață din România a recunoscut că este bisexuală: „Eu iubesc și bărbații și femeile”- bzi.ro

Gestul făcut de Alexia Eram, care îl scoate din sărite pe Mario Fresh

Mario Fresh și Alexia Eram au gânduri serioase cu privire la viitorul lor. Deși se înțeleg de minune, celebrul cântăreț a povestit cu lux de amănunte unul dintre momentele în care se enervează foarte tare pe iubita lui.

Citeste si: Mario Fresh a ajuns în cabinetul medicului! „Ne facem bine” Cu ce probleme se confruntă iubitul Alexiei Eram?!

„Avea un măr în mână, scosese telefonul și se uita la el așa cu o poftă și mușca din el... O analizam și mă uitam așa cu nervi la ea, zici că eram psihopat. Și mă uitam așa la ea să-mi dau seama cu ce greșește. Și mi-am dat seama, mănâncă prea tare. Mestecă prea puternic. M-am uitat odată la ea și am spus că nu-i zic, am mai stat un pic și se auzea prea tare, se amplifica.

Și m-am uitat la ea și i-am zis: iubire, mănâncă în cameră, te rog frumos, nu mai pot? Mănâncă și tu mai încet. Și mi-a zis că și eu mănânc la fel. Am luat un măr și m-am uitat la mine în oglindă și mănânc și eu la fel, dar asta este problema mea”, a spus Mario Fresh, în podcastul lui Radu Tibulca.