Mario Iorgulescu, judecat pentru omor

In articol:

La aproape un an de la accident produs de Mario Iorgulescu apar noi informații scoase la iveală de oamenii legii. Tânărul care în data de 8 septembrie 2019 s-a urcat la volan sub influența drogurilor și a alcoolului și a lovit mașina în care se afla Dany Vicol, va fi trimis în instanță sub acuzarea de omor.

În comunicatul de presă transmis vineri, 14 august, procurorii arată că Mario Iorgulescu l-a ucis pe Dany Vicol.

Mario Iorgulescu, judecat pentru omor. Mario Iorgulescu și tatăl lui

„Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus, la data de 14 august 2020, trimiterea în judecată a inculpatului Iorgulescu Gino-Mario, pentru săvârșirea infracţiunilor de omor și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe”, se arată în comunicatul emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Procurorii au decis în cazul lui Mario Iorgulescu. Tânărul, judecat pentru omor

Din informațiile emise de procurori reiese că Mario Iorgulescu va fi trimis în judecată după ce a călcat pedala de accelerație, a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a produs un accident în care a murit Dany Vicol. În momentul impactului, Mario avea 145 de km la oră.

Dany Vicol, tânărul ucis de Mario Iorgulescu

„La data de 08.09.2019, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, intenționând să se deplaseze din sat Gulia, com. Tărtășești, spre un club din Parcul Herăstrău, mun. București, inculpatul Iorgulescu Gino-Mario a condus autoturismul marca Aston Martin model DBS cu o viteză ce depășea cu mult viteza legală de 60 km/h în localitate, pătrunzând pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h în intersecția dintre Șos. Chitilei și str. Teodor Neagoe, accelerând până la 162 de km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I, urcând vehiculul cu partea stângă pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație la un vehicul echipat cu un motor ce dezvoltă 700 de cai putere, pătrunzând pe contrasens și intrând în coliziune frontală, la ora 03:02:39, la viteza de 143 km/h, cu autoturismul marca Audi, condus de victima V.D.A., care a decedat pe loc, toate acestea în condițiile în care, din momentul în care a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, inculpatul nu a acționat frâna, iar în momentul coliziunii pedala de accelerație era apăsată la maximum.

Procedând în acest mod, inculpatul a fost indiferent față de urmările acțiunilor sale, pe care le-a prevăzut și acceptat, punând în pericol participanții la trafic, lăsând producerea sau evitarea unei coliziuni pe seama hazardului și astfel ucigând-o pe victimă cu intenție indirectă”, se mai arată în comunicatul oamenilor legii.

Mario Iorgulescu a primit mandat de arestare europeană

În comunicatul emis de poliției se mai arată că Mario Iorgulescu a primit un mandat de arestare încă din luna mai a acestui an, dar pentru că nu se află în țară s-a emis și un mandat de arestare european. Astfel, Mario ar trebui să fie arestat de procurorii din Italia, ca mai apoi acesta să fie repatriat în România și judecat pentru fapta sa.

„Pentru stabilirea situației de fapt mai sus menționate, procurorii au avut în vedere, în principal, următoarele mijloace de probă: declarații martori, raport medico-legal de necropsie, buletine de analiză toxicologică și expertiza medico-legală toxicologică, imaginile surprinse de camerele de supraveghere video, expertiza criminalistică privind cauzele și împrejurările producerii coliziunii, precum și raportul de constatare privind datele informatice extrase din computerul de bord al vehiculului condus de inculpat. O parte din actele de urmărire penală au fost efectuate pe teritoriul Italiei de către autoritățile judiciare italiene, în baza unor ordine europene de anchetă emise de autoritățile române.

Menționăm faptul că pe numele inculpatului a fost emis la data de 15.05.2020 un mandat de arestare în lipsă, în baza căruia Tribunalul București a emis un mandat european de arestare, cel din urmă fiind transmis la data de 19.05.2020 autorităților judiciare competente din Italia, țară în care inculpatul se află, în vederea arestării și predării acestuia către autoritățile judiciare române. Până în prezent, mandatul european de arestare nu a fost pus în executare.

Totodată, în cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor și sumelor de bani aparținând inculpatului, până la concurența valorii de 1.000.000 de euro.

Dosarul a fost înaintat la Tribunalul Bucureşti, instanța de judecată competentă”, au menționat procurorii.