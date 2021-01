Mario Joy a luat foc după ce a fost umilit de fostul impresar! ”Eu am dovezi, nu va fi bine”

Mario Joy, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară, a luat, de curând, o decizie incredibilă: să se despartă de impresarul care, ani la rând i-a fost alături.

In articol:

Doar că despărțirea dintre cei doi nu a fost una tocmai amiabilă, iar acum sunt șicane de ambele părți, fiind luate în discuție drepturile cu privire la piese lansate de vedeta muzicii.

Citeste si:Otilia Bilionera a dat lovitura, în Turcia! După despărțirea de impresar, cântăreața a pus mâna pe un munte de bani Exclusiv

Astfel, dacă impresarul lui Mario Joy a reușit să facă în așa fel încât unele melodii să îi aparțina, artistul este decis să își ia revanșa.

ne-a explicat Mario Joy.

Citeste si:Mario Joy, dezvăluiri după scandalul care a zguduit showbiz-ul! ”Se va vedea care este situația reală...” EXCLUSIV

Citeste si: "Revoluția Culturală" a USR a început în forță!Asalt asupra TVR cu exagerări și manipulare - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Mai mult, el, cu jumătate de gură, a explicat și motivele pentru care s-a despărțit de impresarul său. ”E vorba și de bani, am informații și chiar și dovezi că nu a fost totul ok”, ne-a explicat Mario Joy, artistul care, în ciuda faptului că are o piesă pe unul dintre filmele care ca făcut senzație la Hollywood nu a ajuns să se îmbogățească. ”Impresarul a reușit performanța de a ajunge mai bogat ca artistul, iar cu asta am spus tot”, ne-a mai zis Mario Joy.

Mario Joy este dispus sa lupte cu fotul impresar

Mario Joy și Otilia Bilionera vor colabora

”Probabil voi face câteva piese și în colaborare cu Otilia Bilionera, poate chiar îi voi compune și ei, așa cum am mai făcut-o. Oricum, simt că este cazul să ieșim, din nou, în evidență, se va vedea care este situația reală a noastră, ca artiști, că noi chiar contăm”, ne-a spus, în exclusivitate, Mario Joy . Mai mult decât atât, ne-a explicat Mario Joy, este decis să își găsească o casă de producție care să investească în el.

Mario Joy vrea sa faca piese mai tari decat California

”Vreau la piesle pe care le voi face să filmăm și niște videoclipuri profesionale, unele care să rămână în memoria oamenilor. Nu am mai lansat de cam multă vreme un videoclip în care să apar și eu, așa că asta este primul lucru pe care îl voi face. Nu, nu voi colabora cu maneliști, așa cum fac alți artiști din domeniul meu, recunosc că interesul meu imediat nu este, neapărat, să dau lovitura pe Youtube, ci vreau să fac muzică care să îmi placă mie și celor care ascultă genul de piese pe care le cânt eu. Dar, cu siguranță, voi avea multe de spus în muzică, în viitor, nu voi mai fi atât de discret precum am fost în ultimii ani”, ne-a mai spus Mario Joy.

Citeste si:Scandal uriaș în muzică! Otilia Bilionera s-a săturat! Avem detalii în EXCLUSIVITATE

Un scandal incredibil a zguduit, de curând, showbiz-ul și lumea muzicii, atunci când, după certuri care țin de câteva săptămâni, Mario Joy și Otilia Bilionera au decis să rupă contractul de colaborare cu fostul lor impresar. ”Colaborarea mea cu Jhaps Records a luat sfârșit! Călătoria mea muzicală continuă și vă mulțumesc tuturor pentru susținerea de-a lungul timpului!”,a anunțat Mario Joy.