Mario Joy rămâne fără microfon la nunta lui! De ce i-a interzis soția Mădălina să cânte? | EXCLUSIV

După 9 ani de relație și 1 an de căsătorie civilă, Mario Joy și Mădălina vor face cununia religioasă și o petrecere așa cum și-au dorit, după ce au fost nevoiți să amâne evenimentul din cauza pandemiei.

Mario Joy: „Am zis că dacă am trecut și peste pandemie, e clar că nu ne mai desparte nimeni!”

După ce, la aniversarea lor de 9 ani, Mario i-a dedicat soției sale piesa „Ce am face noi”, în care își imaginează cum ar fi fost viețile lor dacă nu s-ar fi întâlnit, iată că se apropie și momentul mult așteptat de cei doi, o nuntă în toată regula, cu familia și prietenii alături.

„Noi oricum locuiam împreună după atâția ani, dar am zis că dacă am trecut și peste pandemie, e clar că nu ne mai desparte nimeni! Pentru toată lumea a fost greu să stea, să aștepte să se termine...să nu poți să te duci să-ți faci meseria e greu, dar, cumva, lucrurile încep să revină la normal”, a declarat Mario Joy într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Ultimul an de zile a fost frustrant pentru Mario și Mădălina, nu doar din cauza pandemiei, dar mai ales din cauza diagnosticului de diabet pe care artistul l-a primit în noiembrie 2021. Cu sprijinul partenerei sale și cu o schimbare radicală a stilului de viață, Mario a reușit să răzbească în fața bolii.

„A fost o perioadă grea, dar bine că a trecut. Eu acum sunt cumva vindecat. Nu mai am valori de diabet. Nu am mai auzit de treaba asta și nu-mi vine să cred! Am avut grijă! Cu un tratament bun, cu medici buni și cu un stil de viață sănătos toată lumea are o șansă”,

a adăugat Mario Joy.

Mario Joy: „Nu voi urca pe scenă! Mi s-a interzis!”

Printre invitații la nunta celor doi se vor număra și colegi de-ai lui Mario din muzică. Chiar dacă va avea și alți artiști alături, Mario mărturisește că nu se simte deloc tentat să danseze valsul mirilor pe o piesă de-ale lui sau să cânte la propria nuntă. Ba mai mult, susține că, dacă ar urca în fața microfonului, ar fi un semn rău.

„Nu ne strofocăm prea tare, pentru că nu vrem să facem stângăcii și să fim penibili. Sunt artiști care vor veni, care sunt mai apropiați de noi și care nu au evenimente în acea zi. Elena Ionescu și Otilia Bilionera, care sigur vor fi alături de noi.(...) Nu voi urca pe scenă! Mi s-a interzis! (râde) Mireasa mi-a zis că aduce ghinion. Am auzit și eu de multe ori că nu e bine să cânți la nunta ta. Încercăm să ne bucurăm de acea zi”, a recunoscut Mario Joy în interviul acordat redacției WOWbiz.

Mario nu a uitat cât de atipic a început relația lor și cât de rapid s-au aporpiat în momentul în care Mădălina, stabilită înainte să se cunoască în Italia, s-a mutat permanent în București.

„I-am trimis cerere atunci, pe Facebook, ea mi-a acceptat-o după două luni și am început, încet, încet, să vorbim și ea a venit acasă, în vacanță, pentru că locuia în Italia. A venit în București și, de atunci, am rămas împreună.(...) Eu tot timpul sunt lângă ea, în orice face. Ne susținem amândoi, pentru că noi, în București, de câțiva ani ne avem doar pe noi, lăsând prietenii și cunștințele la o parte. Părinții mei locuiesc în Germania, părinții ei locuiesc în Neamț...suntem doar noi doi aici”, le-a povestit Mario Joy jurnaliștilor WOWbiz.