Mario Joy s-a vindecat de diabet: „Mi-a dat Dumnezeu putere”. Dezvăluiri emoționante făcute de artist | EXCLUSIV

Pentru Mario Joy, ultimul an de zile a fost unul cu multe dificultăți, în mare parte din cauza schimbărilor pe care diabetul le-a impus în viața lui.

Mario Joy: „La ultimele analize, făcute acum 3 săptămâni, eu nu mai am valori de diabet”

Acum, artistul a descoperit un nou stil de viață, mai cumpătat, și susține că s-a vindecat de diabet.

Perioada în care s-a luptat cu diabetul l-a inspirat pe Mario Joy, devenit celebru cu piesa „California”, lucru care a dus la o piesă prin care cerea mai mult timp pentru el însuși, în care își dorea să rămână tânăr și sănătos. Melodia „Time” a fost ca un preambul pentru ce avea să se întâmple câteva luni mai târziu, când analizele lui Mario s-au îmbunătățit simțitor. Deși diabetul de tip II, cunoscut și ca diabetul zaharat, nu este ceva complet vindecabil, un stil de viață echilibrat, bazat pe regim alimentar și sport, poate ajuta pe cineva să își păstreze un nivel sănătos al zahărului în sânge.

„Mi-a dat Dumnezeu ambiție, pentru că, în general, oamenii, când aud verdict de astea de la medici, se predau, adică mai rău fac. Cad în depresie. Mi-a dat putere și m-am adunat. M-a ajutat nevastă-mea, că a fost lângă mine. Eu, în familie, îl am pe tatăl meu care are diabet, dar el a făcut târziu, la o vârstă mai înaintată. Eu pot să spun acum că m-am vindecat de diabet! Când îi spui cuiva, nu te crede. La ultimele analize, făcute acum 3 săptămâni, că eu trebuie să le fac mai des, eu nu mai am valori de diabet. (…) Doamnei doctor nu-i venea să creadă! Mi-a zis <<Dacă nu-ți știam analizele vechi, eu nu mă gândeam că ai avut vreodată probleme de sănătate!>> Zahărul? Exclus din viața mea! Adică mai gust, că nici nu pot să renunț la tot, dar nu mai mănânc ca înainte. Uite că m-am obișnuit. Sunt dulciuri fără zahăr, pe care le găsești oriunde, foarte bune. În general, trebuie să ai o viață echilibrată”, a mărturisit Mario Joy în podcastul Roxanei Nemeș.

Mario Joy despre ziua în care a aflat că are diabet: „Când m-am dus acolo, erau oameni în vârstă și eu eram singurul printre ei.”

Cheia reușitei lui Mario a fost, în primul rând, pierderea în greutate. Din noiembrie 2021 până în iunie 2022, artistul se laudă că a slăbit 13 kilograme. Mai important, acordă o atenție deosebită odihnei și încearcă, pe cât de mult posibil, să evite nopțile pierdute, cu excepția celor în care este chemat să cânte la evenimente. Toamna anului trecut a fost un moment de cotitură pentru Mario, care s-a simțit rușinat de boala sa, însă acest lucru nu l-a făcut să se dea bătut.

„A fost o nebunie cum am aflat, că n-am știut din prima. Aveam tensiunea mare, eu așa am descoperit. Și, când m-am dus la un control normal, să văd de ce am tensiunea mare, mi-au zis să fac toate analizele de sânge care se fac pentru asta, și aveam niște valori…Domnul doctor mi-a zis <<Ce cauți aici? Tu, la vârsta ta, să ai așa ceva?!>> M-au deranjat vorbele astea, pentru că avea dreptate. Când m-am dus acolo, în dimineața aia, erau oameni în vârstă, și eu eram singurul printre ei”, i-a dezvăluit Mario Joy Roxanei Nemeș.