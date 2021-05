Mario Joy și iubita lui au făcut pasul cel mare în secret: ”Părinții mei au lipsit...”

In articol:

Mario Joy și iubita lui au făcut pasul cel mare după opt ani! Artistul, care a făcut ravagii cu piesa ”California”, s-a căsătorit cu Mădălina pe data de 8 mai, atunci când au făcut opt ani de relație.

” Pe 8 mai am făcut 8 ani de relație, iar soția mea, acum, a vrut să facem cununia în ziua în care am făcut 8 ani. Au fost doar persoanele apropiate. Părinții mei au lipsit pentru că locuiesc în Germania. Trebuia să avem nunta anul trecut. Și anul acesta am amânat-o pentru la anul. Am avut puține emoții în fața ofițerului stării civile, când ne-a întrebat dacă vrem să fim soț și soție. După un an și ceva am cerut-o în căsătorie”, a declarat Mario Joy, în cadrul unei emisiuni TV.

Când va avea loc mare eveniment

Mario Joy și Mădălina s-au căsătorit civil, iar cununia religioasă urmează să aibă loc anul viitor.

Toate detaliile sunt puse la punct, încă de anul trecut atunci când trebuia să aibă loc, de fapt, cel mai fericit eveniment din viața lor. Din cauza restricțiilor impuse în pandemia de coronavirus, cei doi nu au putut avea o nuntă așa cum își doreau. Astfel, au anulat evenimentul anul trecut și s-au cununat civil anul acesta, pe data de 8 mai atunci când au făcut și opt ani de relație.

Mario Joy și Mădălina[Sursa foto: Instagram]

Tinerii căsătoriți abia așteaptă să-și unească destinele și-n fața lui Dumnezeu, atunci când situația va permite acest lucru. Aceștia sunt nerăbdători să petreacă, una dintre cele mai furmoase zile din viața lor, alături de persoanele dragi lor, fără să aibă un număr limitat de invitați.