Mario Mutu spune de ce a ajuns să facă scandal la spital: ”S-a făcut o adevărată furtună într-un pahar cu apă”. Ce pățise, de fapt, fiul sportivului

În urmă cu câteva zile, Mario Mutu a fost protagonistul unui mega scandal. Fiul lui Adrian Mutu a uitat de orice regulă într-o unitate medicală din Capitală, pe motiv că a trebuit să își aștepte rândul pentru a fi consultat.

Atunci, în cursul nopții, el și iubita sa au ajuns la spital din cauza durerilor mari pe care Mario Mutu le avea la un dinte.

Pentru că acestea erau insuportabile, dar și pentru că a durat mult până să i se facă un control specializat, Mario Mutu a început să înjure și să țipe pe holurile clădirii.

Mario Mutu, prima reacție după ce a provocat un mega scandal la spital [Sursa foto: Instagram]

Mario Mutu: ”Toţi pacienţii erau ignoraţi şi m-au băgat mai greu în seamă”

În consecință, cadrele medicale au chemat un echipaj de poliție la fața locului, iar atunci, pe moment, la scurt timp de la cauza care l-a propulsat în spațiul public, tânărul doar a confirmat cele întâmplate.

Acum, însă, povestește pas cu pas cum a stat, de fapt, situația. Mario Mutu spune că s-a accidentat la un dinte în timp ce-și ajuta iubita la filmarea unui clip, de aceea a ajuns la spital.

De acolo, însă, povestea lui capătă un alt sens. Fiul cel mare al antrenorului spune că și oamenii legii sosiți la fața locului i-au dat dreptate. Și asta pentru că el a făcut scandal pe motiv că toți pacienții ar fi fost ignorați de medici, nu doar el.

Cu greu a ajuns să fie luat în vizor de un cadru medical, când deja avea dureri greu de suportat.

„Când am coborât din acel autoturism de fiţe, m-am lovit de portiera, căci i se deschideau uşile în sus. Şi n-am ştiut, n-am fost atent şi m-am lovit la un dinte. Aşa am ajuns la spital, unde a fost o nebunie. Mă durea dintele şi s-a făcut o adevărată furtună într-un pahar cu apă. Mi se pare exagerat ce s-a întâmplat, iar după ce am ajuns acasă şi am apucat să dorm un pic m-au trezit că m-au sunat o reporteriţă, şi până m-am dezmeticit şi mi-am dat seama cu cine vorbesc, am închis. Vă spun că erau mulţi pacienţi care aşteptau şi care poate aveau probleme mai mari ca mine, eu aveam un dinte, poate unii aveau lucruri mai grave. Toţi pacienţii erau ignoraţi şi m-au băgat mai greu în seamă. Dar vezi, lucrurile astea nu se spun, se spun doar prostiile. Poliţiştii mi-au dat dreptate”, a menționat fiul lui Adrian Mutu, conform Click.