Mario Simen, tânărul care a cucerit TikTok-ul, dezvăluiri dureroase din viața personală! Familia l-a respins pentru orientarea lui: ,,Nici mama, nici sora mea nu au fost de acord"

In articol:

Mario Simen este un tânăr în vârstă de 24 de ani, care a devenit celebru pe TikTok, datorită machiajelor spectaculoase pe care le realizează. Însă, în spatele succesului și miilor de aprecieri, se ascunde o poveste de viață cutremurătoare, o copilărie grea, măcinată de lipsuri, probleme în familie și drame.

Mario Simen, respins de familie din cauza orientării sexuale

Cel mai greu i-a fost atunci când a descoperit că are o altă orientare, iar cei din jur nu l-au acceptat.

Nu toți oamenii celebri au o viață roz și fără griji. Mario Simen este unul dintre ei, acesta fiind cunoscut pe TikTok, dar având o poveste tristă de viață. În cadrul emisiunii În Oglindă, acesta a dezvăluit unul dintre momentele care l-au rănit cel mai tare și anume când familia nu i-a acceptat orientarea sexuală. Cu ochii în lacrimi, i-a povestit lui Mihai Ghiță cum au reacționat mama și sora lui când au aflat că are o atracție pentru genul masculin.

"Mi-am dat seama că am început să am o problemă cu ceea ce simt. Nu mai știu exact ce am simțit, nu știu cum să definesc acel sentiment. Aveam un pretendent, un iubit, la Cluj. Am fost la el, după care venisem acasă, noi vorbeam tot timpul prin mesaje și sora mea mi-a umblat în telefon și mi-a găsit mesajele, i-a spus mamei, mama m-a sunat și m-a întrebat ce se întâmplă. I-am explicat, dar nu au fost de acord nici sora, nici mama mea.(...) Când s-a întors mama mea acasă, i-am spus și mi-a zis să termin cu prostiile astea, că eu sunt un băiat normal și când am văzut că spune asta, am încheiat conversația. Atunci m-am simțit respins.", a declarat Mario Simen.

Citeste si: Cine este soția lui Visarion Alexa, preotul acuzat de agresiune sexuală? Cei doi au împreună 4 copii- kfetele.ro

Citeste si: Laurențiu Reghecampf reacționează, după scandalul cu Anamaria Prodan. Cum explică situația creată..- bzi.ro

Mario Simen, copilărie cu probleme în familie

Mario a mai avut probleme în copilărie. Pe lângă sărăcie, certurile dintre părinți au cauzat o traumă. Problema principală a fost alcoolul care crea doar scandal, motiv pentru care tânărul era cuprins de frică.

"Înainte au fost probleme la mine în familie. Tatăl meu a consumat alcool. Erau foarte multe scandaluri. Eram un copil, eram afară și îmi era frică să mă duc acasă pentru că știam că va fi iar un scandal. Mama era parte a scandalurilor și eram și noi, eu și sora mea. Niciodată nu a fost violent, asta am apreciat la el că niciodată nu a fost violent față de noi. Atâta doar că se certau și era frica. Părinții mei când se certau, noi stăm la etajul unu și eu mă jucam în parc... tot timpul când se certau se auzea în parc și instant auzeam că se ceartă. Îmi era frică de urlete, de cuvintele pe care și le spuneau. Motivul era tot timpul alcoolul pentru că ei se certau din pricina alcoolului", a mărturisit Mario Simen, în interviul de pe canalul de YouTube theXclusive.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!