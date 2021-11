Marisa Paloma a ajuns la spital, cu puțin timp înainte să nască. Au cuprins-o adevăratele emoții: ”Pot naște oricând”

In articol:

Marisa Paloma a trăit cele mai intense clipe, după ce a ajuns la spital, în urma unor contracții puternice. Fetița ei poate să-și facă apariția pe această lume, din clipă în clipă, vedeta fiind însărcinată în cea de-a 37-a săptămână. Marisa Paloma speră totuși ca micuța ei să mai stea o săptămână în burtică și să n-o ia prin surprindere.

Vedeta s-a gândit că poate ”bebelina” ei, așa cum o alintă, poate apărea în orice moment, mai ales după contracțiile puternice pe care le-a avut. Câștigătoarea ”Bravo, ai stil” a ajuns la spital, unde a trebuit ca medicul ei să-i monitorizeze imediat copilul, după ce s-a mișcat prea tare, în timpul unei ședințe foto.

Marisa Paloma, la spital [Sursa foto: Instagram]

Marisa Paloma, foarte emoționată atunci când a aflat că este însărcinată

Marisa a fost curprinsă de emoții și atunci când a dat vestea că este însărcinată cu iubitul ei, Liviu Stanciu. ”Am plâns mult. Este pentru prima dată când pățesc asta. Să nu pot să văd un video de câteva minute până la capăt. Este pur și simplu o emoție puternică pe care nu o pot controla. Nu știu ce să vă scriu. Am lacrimi in ochi și cu greu îmi găsesc cuvintele. Am trecut prin atât de multe împreună!!! Viața ne-a testat in atâtea feluri.

Și cu toate astea, a venit momentul la care visam și pe care mi-l doream de câțiva ani buni. Viața nu e simplă, dar poate fi cea mai frumoasă dacă știți cum să luptați cu ea si dacă vă urmați instinctul! În toți acești ani s-au schimbat atât de multe lucruri in viața noastră!!! Și toate datorită lui @liviu_stanciu ,omul care mi-a fost alături pe tot parcursul meu și care a contribuit semnificativ la toată evoluția mea de până acum. Care a știut încotro să mă îndrume și care când am ajuns la capăt, l-a mutat puțin mai incolo", a spus Marisa Paloma, acum ceva timp.